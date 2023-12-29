【韩网热帖】今天公开的《换乘恋爱3》出演者

《换乘恋爱3》今日中午公开第一集，原PO整理了出演者们的截图，表示大家在影片里比照片好看，对第三季期待不已~





​韩国网友评论：

1. 不及期待的程度

2. 男出演者... 让人提不起兴趣...

3. 原来第二季真的是Legend

4. 男女出演者都没有让人眼前一亮

5. 这是素人节目，当然都是素人颜值啊，不要随便评价别人长相

6. 颜值只是一方面，问题是目前为止很无趣... 第二季一开始也超无趣的

6. 前两季都有认真追，这次感觉不太一样

7. 像在看《我是SOLO》

8. 想看真正普通人的故事，但出演者不是模特就是前偶像、网红，有点可惜

9. 果然无论什么节目都是第二季最经典kkk

10. BESTie多惠耶！她在男超网站很受欢迎，说她身材很好、尤其是骨盆

11. 第四位男生好像崔显旭+朱宇宰

12. 只交往5个月就来上节目是不是过分了kkkk

13. 第二季一开始反应也普普，是海恩和贤奎拯救了节目。 但一想到这些人终究会当网红，就不想看了

14. 大家看起来平凡，反而更吸引我耶！上一季都像艺人一样

15. 刚刚看完了，大家都很暖，而且超有趣ᅲᅲ

16. 每次都觉得采访室的背景和光纤把人拍得很丑... 真的不能更好了吗

出处：https：//theqoo.net/hot/3052290225

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