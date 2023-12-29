【2023 MBC演藝大賞】紅毯照：「鮮肉男神」Dex＆李世榮＆全炫茂搭檔主持，朴娜勑禮服超吸睛 XD
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【2023 MBC演藝大賞】紅毯照：「鮮肉男神」Dex＆李世榮＆全炫茂搭檔主持，朴娜勑禮服超吸睛 XD

綜藝   2023年12月29日   星期五18:24   Yuan  

（封面圖源：TVDaily）

《2023 MBC演藝大賞》今晚在麻浦區上岩洞MBC大樓舉行，一起來看看出席的明星們，帥氣美麗的紅毯照吧！

▼主持人：Dex（金珍映）、李世榮、全炫茂
主持人：Dex（金珍映）、李世榮、全炫茂（圖源：TVDaily）

▼主持人：李世榮
主持人：李世榮（圖源：TVDaily）

▼主持人：Dex（金珍映）
主持人：Dex（金珍映）（圖源：TVDaily）

▼《我獨自生活》Team
《我獨自生活》Team（圖源：TVDaily）

▼朴娜勑
朴娜勑（圖源：TVDaily）朴娜勑（圖源：TVDaily）

▼《全知干預視角》Team
《全知干預視角》Team（圖源：TVDaily）

▼《既然出生就環遊世界》Team
《既然出生就環遊世界》Team（圖源：TVDaily）

▼張度練＆俞世潤
張度練＆俞世潤（圖源：TVDaily）

▼《幫我找房子吧》Team
《幫我找房子吧》Team（圖源：TVDaily）

▼《單身同學會：學緣》Team
《單身同學會：學緣》Team（圖源：TVDaily）

▼《玩什麼好呢？》Team
《玩什麼好呢？》Team（圖源：TVDaily）

▼ THE BOYZ 泳勳＆NMIXX Sullyoon
THE BOYZ 泳勳＆NMIXX Sullyoon（圖源：TVDaily）

▼TWICE 志效
TWICE 志效（圖源：TVDaily）TWICE 志效（圖源：TVDaily）

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