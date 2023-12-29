李善均生前最後訪問曝光！將演技人生比擬為日記：「想寫另一本日記」

演員李善均日前疑似承受不住來自各方的壓力，選擇在車內結束了生命，享年48歲，消息一出也震撼全球。而海外媒體News Magazine Chicago也在YT頻道上公開了李善均今年10月7日於美國受訪的部分影片內容，呈現他對於演戲仍相當有熱情。

News Magazine Chicago表示，此影片為李善均今年10月7日在美國進行專訪時所留下的部分影像，也是最後一次的生前對話。李善均被問到自己如何看目前自身的發展？他表示回想起自己踏上了奧斯卡殿堂，作品贏得了最佳作品賞，還得到了來自好萊塢各大名家的掌聲，是他作夢都無法想像到的經歷，甚至他形容像是參加一個非常完美的旅行團，像夢境一樣。所以他覺得自己目前的發展真的是太棒了。



李善均也提到當時獲得了一個「Asian Pop-up Cinema」獎項，似乎是對於努力不懈的他給予肯定。對於之後的演技人生，他提到了「該寫下另一本日記」，意思應該是開啟另一階段的篇章，並非那種想達到什麼目標的野心，而就只是想記錄下一部一部作品，塑造角色的過程。



李善均說，演員們的優點或是缺點，都在於思考如何將文字劇本中的人物活靈活現地表現出來，讓角色表現更加豐富。在這間接的經驗中，是經過非常多的思考流程的，與其說大家不知道這些過程，不如說是這些過程其實非常珍貴並且很有趣。李善均的言談之間展現出許多他對於演戲方面的熱情與深切經驗。



他更提到演技對他來說是「別人出的作業」。他提到自己並不是一個很有規劃的人，不是那種會好好預習複習的學生，但他想要好好地完成交付作業。作業做得好又做得豐富，人也就逐漸地成長了，他覺得自己的生活就是如此。他也將演戲說成是一本日記，得獎的經歷不斷累積，也會開始希望想寫下一本日記。意味著進入其他的角色與其他作品、其他嶄新嘗試。

不過令人惋惜的是，李善均再也沒有辦法寫下更多演技日記了，人生止步，影壇也痛失一位好演員。

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