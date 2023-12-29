BLACKPINK確定不與YG續簽個人合約！Jennie成立工作室「挖角」舊經紀人，成員新去處成焦點

YG娛樂今日正式宣佈不會與BLACKPINK簽訂個人合約，未來合作關係將止步於團體合約。

YG今日發佈聲明稱，不久前與BLACKPINK簽訂了團體活動的延長合約，商議後決定不簽訂個人活動的追加合約：「本公司將盡全力支持BLACKPINK的活動，以溫暖的心意為成員們的個人活動應援。 」



YG娛樂本月6日宣佈與BLACKPINK簽訂團體合約，並預告即將推出新專輯、舉辦超大型世界巡迴演唱會。



成員之一Jennie與母親共同成立個人工作室「ODD ATELIER」，宣佈SOLO活動將全部通過OA展開。 Jennie此行帶走了YG時期的兩位經紀人，其中一位是室長級經紀人，另一位是road經紀人，都是陪伴Jennie多年的工作伙伴。 之前為Jennie打造妝容和髮型、不隸屬於YG的工作人員也會繼續與她合作。





BLACKPINK於2016年通過YG出道，去年9月發行的第二張正規專輯《BORN PINK》登頂英國Official Album Chart「TOP100」排行榜榜首，是K-POP女子組合首次。BLACKPINK與YG的合約於今年8月初到期，9月17日在首爾舉辦目前為止最後一場演唱會，另外3位成員Lisa、Jisoo、ROSÉ的個人合約情況尚未公開。

因YG娛樂為旗下藝人製作新歌和專輯的周期普遍較長，個人合約泡湯的消息令不少粉絲感到愉悅，期待成員門在新公司能獲得更多支持、積極展開SOLO活動。







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