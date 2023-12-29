李善均今日出殡！多位圈中好友送行，妻子田慧振掩面痛哭、儿子返韩捧遗照陪伴左右

演员李善均的出殡仪式於今日中午在首尔大医院举行，家人和多位业内同僚均来到现场送行，妻子田慧振担任丧主，两个在外留学的儿子也赶回来陪父亲最后一程。

李善均今年10月被爆卷入吸毒及不伦事件，公众形象遭到毁灭性打击。 接受调查2个月后，於12月27日被发现去世於自家车内，享年48岁。 当时警方接到举报称李善均留下疑似遗书的字条后离开家里，发现李善均时已失去生命迹象。 生前所有毒品检测结果均为阴性。



出殡仪式上，读中学的大儿子手捧李善均遗照，二儿子与母亲手拉手紧随其后，田慧振痛苦流泪不止。 李善均遗体将送往水原市火葬场火葬，骨灰安葬於京畿道广州市的三星Elysium公墓。









多位曾与李善均合作的演员到场送别。 因共同主演《非常警探》成为挚友的赵震雄、《妻人太甚》柳承龙、《黄金时刻》李星民也泪流不止。 曾合作《王者制造》的薛景求、《料理绝配Pasta》孔晓振、《咖啡王子1号店》金东旭，以及柳海真、朴星雄、柳秀荣等均赶来做最后送行。







此外，多位圈中友人在葬礼期间来到灵堂哀悼，包括曾合作《寄生上流》的奉俊昊导演、李茂生、朴素淡，朴赞郁导演、李沧东导演、IU、郑有美、河正宇、曹政绌、柳俊烈、全道嬿、申东烨、金喜善、刘东根、车太铉、李光洙、郑丽媛、文瑾莹、吴娜拉，还有原本计划与李善均合作新片《无路可逃》的许光汉。 李善均在海外留学的两个儿子与葬礼第二天赶到灵堂，圈内好友郑雨盛、孔刘、朱智勋、柳海真、金武烈、金盛吴和金义圣等与遗属们一起守灵至深夜。



李善均1999年出道后很长时间默默无名，直到2007年凭《白色巨塔》崔道英一角获得关注，紧接著在《咖啡忘字一号店》饰演暖男崔汉成给大众留下深刻印象。 2018年与IU主演《我的大叔》被很多人封为「人生电视剧」，2019年凭《寄生上流》斩获奥斯卡奖多个国际奖项，今年也有亮部新作《眠》《Silence》获得坎城影展邀请，演艺事业迎来另一个高峰。 2009年与交往7年的初恋女友田慧振成婚，育有两个儿子。



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