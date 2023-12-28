李善均友人：他因為家人痛苦而備受煎熬！經紀公司：守護逝者最後一程不受任何冤屈

知名男演員李善均疑似在車內燒炭輕生的消息曝光後引爆關注。

昨日（27日）上午警方接到報警稱「老公留下遺書出走了」，之後就在首爾臥龍公園找到了一名40代男性，最終經過警方確認為李善均，發現他時已經失去了生命跡象，而報案人則是他的妻子田慧振。警方推測他做出了極端選擇，具體死因正在調查中。 於此同時26日jtbc獨家報導了李善均涉毒案的細節，稱他尿檢和毛髮檢測結果均呈陰性，且還委託了測謊機構，希望通過科技手段來辨別自己和指認者A某的證詞。

李善均從今年10月起就因涉毒案一直接受警方的調查，12月23日還前往了警署。 據李善均的身邊人爆料，這段時間有不少YouTube頻道和網站故意誇大、過度解析案件的過程，李善均看到家人因為他的事情痛苦而備受折磨。



李善均的友人透露：「李善均的事情公開後，尚未確定的事情就被一些營銷號拿來故意放大，甚至連他的朋友都不放過，為此他十分痛苦，（李善均）看到家人們因他受到傷害，他也備受煎熬。」



李善均疑似燒炭自殺的消息曝光時，就有媒體第一時間聯繫了他的所屬經紀公司，但經紀公司一直沒有任何回應。 事隔幾小時後經紀公司發布了正式的官方聲明，表示：「很抱歉要傳達這樣一個遺憾的消息，李善均於12月27日離開了這個世界，我們悲痛、慘澹的心情無以言表。 懇請謹慎避免任何臆測和猜測的虛假事實傳播，以及基於此的惡意報導傳出，守護逝者的最後一程不受冤屈。」

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