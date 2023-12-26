台灣2024《紅白》邀LE SSERAFIM！回顧過往曾邀miss A、f(x)、EXO、BTS、GFRIEND等等

台灣電視台（台視）2010年起推出了仿日本《NHK紅白歌唱大賽》推出了《超級巨星紅白藝能大賞》陪伴台灣觀眾除夕，因應KPOP潮流也邀請了許多韓星參與表演，2024年邀請了正大勢的四代女團LE SSERAFIM！

幾天前就有消息明年《紅白》邀請的韓星是LE SSERAFIM，今（26）日《紅白》官方社群釋出了LE SSERAFIM向台灣觀眾打招呼的影片證實消息，她們實際表演的時間是明年1月27日在台北小巨蛋，播出時間是在除夕夜2月9日晚間。



台灣《紅白》已走過10多年，現在若回歸歷年邀請的名單，絕對湧起各種回憶，而且一字排開幾乎都是曾時正走紅的韓團，部分現在又更上層樓成為TOP，但也有部分已解散成為粉絲永遠的收藏。以下做整理回顧回顧：

2010年After School



2012年ZE:A帝國之子、miss A、Wonder Girls



2013年f(x)、F.Cuz



2014年EXO



2015年INFINITE



2016年BTS防彈少年團



2017年SF9、GFRIEND



2018年NCT 127



2019年金世正



2020年AB6IX



2023年(G)I-DLE



2024年LE SSERAFIM

一起期待吧！在此也先祝各位

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