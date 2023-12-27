【韓網熱帖】李章宇《我獨自生活》一開始vs現在的模樣，韓網評：他看起來超幸福

李章宇肉眼可見地變胖了。

有網友在theqoo上公開了一則「李章宇在《我獨自生活》中一開始vs現在的模樣」的帖子，2019年剛加盟節目的李章宇還是典型的韓式歐巴的風格，胖瘦適中。 但如今卻要比4年前胖了2圈，整個臉肉肉圓圓的。



對比強烈的照片也引發了廣大網友的評論：

1.感覺他肌肉量很高，也有在好好運動的樣子，即使有點胖，也比一些體重正常的人健康吧

2. 老實說他真的帥，胖成這樣五官還那麼好看

3. 錢到帳的話，他很快就會瘦下去

4. 哈哈哈哈，有種人類福寶的感覺，看見他就心情變好

5. 怎麼有人變胖了也這麼好看

6. 他看上去好幸福

7. 變胖了也還是帥的，身為演員他自己知道要做什麼事情

8. 電視都會有放大效果，實際上應該比現在看起來瘦30%

9. 我一點都不擔心他變胖，反而覺得他活得很開心，因為是演員，只要錢到帳，很快就能瘦下去。 據說他最近開了米腸湯店，開始進軍餐飲業了

10. 很合適去演帥氣的熊寶寶，看起來很幸福的樣子

11. 開始演戲的話肯定會瘦下去的，電視裡看起來很有福氣，塊頭又大，但是他身高很高啊，不需要擔心他的健康吧

12. 完全不油膩，反而有種故意增重的感覺，而且他現在看起來好幸福

13. 變得更加讓人有安全感了

14. 他的五官真的特別精緻

15. 髮型的原因讓他看起來有點胖，但還是很帥

16. 他說到今年年底都是休息啊，自己會減下去的

17. 會減得很快，只是維持身材比較難，之前為了拍戲瘦身，真的很帥

18. 是從30代青年變30代大叔的感覺

原文：https://theqoo.net/square/3049480343

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