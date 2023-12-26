台湾2024《红白》邀LE SSERAFIM！回顾过往曾邀miss A、f(x)、EXO、BTS、GFRIEND等等

台湾电视台（台视）2010年起推出了仿日本《NHK红白歌唱大赛》推出了《超级巨星红白艺能大赏》陪伴台湾观众除夕，因应KPOP潮流也邀请了许多韩星参与表演，2024年邀请了正大势的四代女团LE SSERAFIM！

几天前就有消息明年《红白》邀请的韩星是LE SSERAFIM，今（26）日《红白》官方社群释出了LE SSERAFIM向台湾观众打招呼的影片证实消息，她们实际表演的时间是明年1月27日在台北小巨蛋，播出时间是在除夕夜2月9日晚间。



台湾《红白》已走过10多年，现在若回归历年邀请的名单，绝对涌起各种回忆，而且一字排开几乎都是曾时正走红的韩团，部分现在又更上层楼成为TOP，但也有部分已解散成为粉丝永远的收藏。以下做整理回顾回顾：

2010年After School



2012年ZE:A帝国之子、miss A、Wonder Girls



2013年f(x)、F.Cuz



2014年EXO



2015年INFINITE



2016年BTS防弹少年团



2017年SF9、GFRIEND



2018年NCT 127



2019年金世正



2020年AB6IX



2023年(G)I-DLE



2024年LE SSERAFIM

一起期待吧！在此也先祝各位

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