《單身即地獄3》全新拍攝場景＋新規則！海王遇上婦仇者聯盟～精采度UP，12名成員IG＆身份公開！

《單身即地獄》邀請魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能離開這座島，在天堂度過浪漫約會夜，前兩季的規則基本上是差不多。

沒想到第三季規則直接大變化，製作組把出演者分在兩座地獄島，一個地獄島是6人，另一個地獄島則是5人，第一次配對成功的人到天堂島度過愉快的約會後，隔天竟然是和另一座地獄島的出演者離開，還得直接到對方的島上，變得超新鮮、超刺激！



第三天兩座地獄島的人終於合併，精彩度更是直接提升！當晚要出演者進行好感度選擇，以往都是只能選一個人，但是...這季變成可以複選，在營火派對也玩起真心話遊戲，「海王」李官熙更直接說出：「對她（慧善）！她（廈情）！她（奎利）！有好感。」整個超敗好感！沒想到第5集中，女出演者們竟然在房間裡直接聊開，說到李官熙各種迷惑行為，果然女生不是好惹的 XD 這集中還有新的女出演者登場，他和所有男出演者聊過天後，選了想要一起去天堂島的兩人，很期待她回到地獄島之後，又會發生什麼變化呢！



【女出演者】



金奎利：1996年（27歲）、時尚與美妝模特兒

崔慧善：1998年（25歲）、梨花女子大學大學生，就讀生命科學系

安玟映：1998年（25歲）、皮拉提斯學院院長

尹廈情：1998年（25歲）、服飾公司員工 在節目中還一直展現招牌動作，就是把下巴往下壓，後來還被李鎮錫模仿 XD

劉恃蘟：1997年（26歲）、自由模特兒

曹旻志：1998年（25歲）、梨花女子大學大學生，就讀經濟學系，正準備報考成為主播

【男出演者】



崔民又：2000年（23歲）、模特兒

李鎮錫：1993年（30歲）、烘焙坊咖啡廳經營者

李官熙：1988年（35歲）、職業籃球選手

朴民奎：1990年（33歲）、特別海洋救援隊

孫源翊：1993年（30歲）、房地產仲介

尹嘏彬：因還沒去過天堂島，目前還沒有公開年齡、職業

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