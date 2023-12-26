「YouTube Music」在2023年播放次數TOP.5的歌：BLACKPINK Jisoo、BTS柾國奪下冠亞軍，(G)I-DLE對上NewJeans

來看看這五首KPOP頂級熱門歌曲你是不是都聽過，沒聽過就趁現在趕快補齊吧！

「YouTube Music」（文中簡稱YM）公開了頻道上熱播的KPOP歌曲前五名的播放量，冠軍和亞軍分別由兩大KPOP人氣團體的成員solo曲奪下名次，尤其冠軍成績特別驚人，我會搭配MV首播的公開時間給大家做參考。

No.1〈FLOWER〉，BLACKPINK Jisoo，YM 播放量 8.01 億次，MV 觀看次數：4.4 億，首播日期：2023 年 3 月 31 日。



No.2〈Seven〉，BTS 柾國，YM 播放量 6.09 億次，MV 觀看次數：3.1 億，首播日期 2023 年 7 月 14 日。



No.3〈Queencard〉，(G)I-DLE，YM 播放量 5.5 億次，MV 觀看次數：2.8 億，首播日期 2023 年 5 月 15 日。



No.4〈OMG〉，NewJeans，YM 播放量 5.31 億次，舞蹈版 MV 觀看次數：1.9 億，首播日期 2023 年 1 月 3 日。



NewJeans〈OMG〉MV 觀看次數：2974萬，首播日期 2023 年 1 月 2 日。



No.5〈Cupid〉(Twin Ver.) ，FIFTY FIFTY，YM 播放量 5.24 億次，MV 觀看次數：1.5 億，首播日期：2023 年 2 月 23 日。



不得不說女團的音源成績在今年表現非常亮眼，這幾首你都猜中了嗎？

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞