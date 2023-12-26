SJ東海新劇《男與女》今日首播！東海：「一開拍就是與交往7年的女友分手戲，這也太難了～」

由Super Junior成員李東海與新生代女演員李雪共同演出的Channel A週二電視劇《男與女》今日即將首播，也在下午舉辦了線上的製作發表會，主要演員們與製作團隊都遠端與大家進行互動。

電視劇《男與女》劇情描述交往了第7年那個夜晚，這對戀人在Motel的電梯前相遇，彼此身旁卻有著另一位異性友人，是愛情還是倦怠，徬徨在這些情節之間的年輕男女們，將帶來令大家高度共鳴的愛情故事。



身為男主角的東海表示，在劇中他與李雪飾演一對交往7年的戀人，被問到兩人都聊些什麼內容呢？東海表示兩人剛認識時的確相當的尷尬不自然，因為自己也不知道李雪演員是什麼樣的個性。



東海接著說，兩人的第一場合拍的戲就是分手戲，所以老實說難度是相當高的，並不是一般的分離，而是交往了7年之久的最後一次見面，必須拍出充滿了情感的別離，這點真的相當困難，所以他與李雪才溝通了很多，就算在車子裡也一起坐著，一邊讀著劇本一邊思考該怎麼表現比較好，進行了很多討論。



相反的李雪演員則說，自己覺得最困難的戲碼是她充滿年輕青澀的畫面，她表示自己對這樣的題材感到陌生，雖然與前輩（東海）也有些不熟悉的部分，但隨著拍攝時間越長，也漸漸打開了話匣子。還透露就連東海在海外進行巡迴演出時，兩人還透過視訊的方式討論劇本內容。李雪也說兩人的關係變得親近許多，相互了解後有些互動方面就會變得自然一些，實際上變得更熟絡了。《男與女》將於12月26日晚間10點30分首播。



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