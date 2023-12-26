《单身即地狱3》全新拍摄场景＋新规则！海王遇上妇仇者联盟～精采度UP，12名成员IG＆身份公开！

《单身即地狱》邀请魅力十足的单身出演者来到荒岛上寻觅对象，唯有顺利成为一对，才能离开这座岛，在天堂度过浪漫约会夜，前两季的规则基本上是差不多。

没想到第三季规则直接大变化，制作组把出演者分在两座地狱岛，一个地狱岛是6人，另一个地狱岛则是5人，第一次配对成功的人到天堂岛度过愉快的约会后，隔天竟然是和另一座地狱岛的出演者离开，还得直接到对方的岛上，变得超新鲜、超刺激！



第三天两座地狱岛的人终於合并，精彩度更是直接提升！当晚要出演者进行好感度选择，以往都是只能选一个人，但是...这季变成可以复选，在营火派对也玩起真心话游戏，「海王」李官熙更直接说出：「对她（慧善）！她（厦情）！她（奎利）！有好感。」整个超败好感！没想到第5集中，女出演者们竟然在房间里直接聊开，说到李官熙各种迷惑行为，果然女生不是好惹的 XD 这集中还有新的女出演者登场，他和所有男出演者聊过天后，选了想要一起去天堂岛的两人，很期待她回到地狱岛之后，又会发生什么变化呢！



【女出演者】



金奎利：1996年（27岁）、时尚与美妆模特儿

崔慧善：1998年（25岁）、梨花女子大学大学生，就读生命科学系

安玟映：1998年（25岁）、皮拉提斯学院院长

尹厦情：1998年（25岁）、服饰公司员工 在节目中还一直展现招牌动作，就是把下巴往下压，后来还被李镇锡模仿 XD

刘恃蘟：1997年（26岁）、自由模特儿

曹旻志：1998年（25岁）、梨花女子大学大学生，就读经济学系，正准备报考成为主播

【男出演者】



崔民又：2000年（23岁）、模特儿

李镇锡：1993年（30岁）、烘焙坊咖啡厅经营者

李官熙：1988年（35岁）、职业篮球选手

朴民奎：1990年（33岁）、特别海洋救援队

孙源翊：1993年（30岁）、房地产仲介

尹嘏彬：因还没去过天堂岛，目前还没有公开年龄、职业

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