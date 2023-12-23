BTOB陸星材也有落腳處了！簽約《白晝之月》製作公司，公司：積極支援團體活動

BTOB上月全員（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel與陸星材）與待了11年的CUBE娛樂「分手」，陸陸續續簽約了新公司，最後的陸星材也有了好消息。

‎李昌燮首先與Fantagio簽約‎，接著是徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel與全新的公司簽訂合約，該新公司名字尚未公開，而今陸星材總算也有歸處，是製作公司IWill Media。



IWill Media本身是製作電視劇與OST的公司，由金永大與表藝珍主演、剛播畢的《白晝之月》就是由他們製作，去年也推出由李濬榮和惠利主演的《以一當百執事》。IWill Media表示將以延攬陸星材為開端，除了本身的業務，還會擴大到經紀人領域，躋身綜合娛樂公司。



陸星材本身在BTOB，BTOB各個歌藝出眾被視為「美聲男團」，團體在K-POP界有一定的地位，而他2015年演出《Who Are You—學校2015》，2017年又演出《鬼怪－孤單又燦爛的鬼神》，在戲劇界闖出名氣，近年主演的《雙甲路邊攤》與《人生勝利組》（金湯匙）也頗有人氣。



IWill Media簽約陸星材，保證會全力支援，讓多才多藝的陸星材今後活動更活躍，也強調會積極支援BTOB的活動。IWill Media一席話肯定讓粉絲Melody放心不少，不過其實BTOB六位成員對團體的向心力Melody一直都看在眼裡，就算沒有公司還是‎自行推出年曆，昌燮簽約的Fantagio，還有另外四名成員簽約的新公司都保證BTOB活動優先。



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