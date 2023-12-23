【韓網熱帖】車太鉉的排除法，釐清金鍾國46年都沒有女友的原因

車太鉉在《我家的熊孩子》吐槽金鍾國肌肉太大塊，直言這才是他找不到女朋友的原因！車太鉉：「46年都沒有女友的話，是不是該改變身材了呢？你是沒錢還是沒工作？不就是因為爆肌身材才沒有女友嗎？」

車太鉉展開分析：「你想想，從前你剛出道時因為長得醜被人說不可以摘下墨鏡，但現在沒人指責你的外貌吧？那時候沒錢，現在很有錢，也很有人氣！二十幾年來唯一沒變的就是肌肉身！」

結論：長相、財富、人氣現在全都不缺，找不到女友的原因就是爆肌身材。



韓國網友評論：

1. 邏輯之王kkkk

2. 超有道理耶kkk

3. 很有說服力耶？哎？ kkk

4. 無法反駁

5. 眼神又幹嘛那麼認真kkk

6. 要被他笑死

7. 確實，是時候改變了！

8. 為了維持這樣的身材，每天要投資時間運動和管理飲食，無法和女生一起吃麵包意麵辣炒年糕啊

9. 比金鍾國更嚴格運動和管理飲食的專業健美運動員都有談戀愛和結婚

10. 不對啊，20年間年齡也漲了啊kkk我都差點被他說服

11. 「肌肉身」這措辭也太好笑kkk

12. 車太鉉的生活樂趣好像就是逗別人，又好笑又有說服力kkk

13. 他之前也吐槽過金鍾國：「沒人喜歡數著吃25顆杏仁的男人」kkkkk

14. 初戀就成功的人果然不一樣kkkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3045570583

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞