BTOB陆星材也有落脚处了！签约《白昼之月》制作公司，公司：积极支援团体活动

BTOB上月全员（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel与陆星材）与待了11年的CUBE娱乐「分手」，陆陆续续签约了新公司，最后的陆星材也有了好消息。

‎李昌燮首先与Fantagio签约‎，接著是徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel与全新的公司签订合约，该新公司名字尚未公开，而今陆星材总算也有归处，是制作公司IWill Media。



IWill Media本身是制作电视剧与OST的公司，由金永大与表艺珍主演、刚播毕的《白昼之月》就是由他们制作，去年也推出由李浚荣和惠利主演的《以一当百执事》。IWill Media表示将以延揽陆星材为开端，除了本身的业务，还会扩大到经纪人领域，跻身综合娱乐公司。



陆星材本身在BTOB，BTOB各个歌艺出众被视为「美声男团」，团体在K-POP界有一定的地位，而他2015年演出《Who Are You—学校2015》，2017年又演出《鬼怪－孤单又灿烂的鬼神》，在戏剧界闯出名气，近年主演的《双甲路边摊》与《人生胜利组》（金汤匙）也颇有人气。



IWill Media签约陆星材，保证会全力支援，让多才多艺的陆星材今后活动更活跃，也强调会积极支援BTOB的活动。IWill Media一席话肯定让粉丝Melody放心不少，不过其实BTOB六位成员对团体的向心力Melody一直都看在眼里，就算没有公司还是‎自行推出年历，昌燮签约的Fantagio，还有另外四名成员签约的新公司都保证BTOB活动优先。



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