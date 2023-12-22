【韓網熱帖】SM公司門前的韓中日粉絲承漢應援卡車

今日RIIZE成員洪承漢的韓中日粉絲為他送去應援卡車，文案：「終止洪承漢的暫停活動，RIIZE是7個人！」、「承漢啊，我們喜歡你的心沒有一點改變」、「承漢啊，一定要健康，總有一天東京巨蛋見吧」。

韓國網友評論：

1. 早知就去學開卡車

2. 承漢現在過得好嗎....ᅲᅲᅲᅲ

3. 承漢加油，一定要回歸啊，為這種事退團真的不應該！

4. 比起嘲笑他的精神病們，支持他的粉絲強多了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

5. 他是出道70幾天就停止活動的嗎？不知道的還以為活動了700天kkk

6. 請讓他solo活動吧

7. 起訴官司結束就回來吧！

8. 我在等你ᅮᅮᅮᅮ一定有很多像我一樣安靜等待的人，加油

9. 為什麼要為他應援？看他的行為實在無法理解ᄏᄏᄏᄏᄏ SOLO吧

10. 看留言區都感到粉絲群體的氛圍很糟糕

11. 退團很可惜，但不回來才是對團比較有幫助

12. 果然只要出道不論如何都會有粉絲啊

13. 都說男團粉是男寶媽的預習課程，看留言區懂了kkk

14. 有闖禍成員的團總是有過度護航的粉絲，真是夠了，破壞粉絲群體氣氛

15. 看留言區就知闖禍成員為何必須退團

16. 他音色和舞蹈都很棒...（非粉）錯過很可惜

17. 他犯了什麼重罪嗎？年紀還小，因為這件事內心一定很辛苦，會清醒過來的吧

18. 比起做過的事，承擔的後果太嚴重了。 我也是主要追其他成員，但希望承漢回來，因為看過7人過於完美的舞台ᅮ

19. 算不上犯罪，也不是很嚴重的闖禍，真的蠻可憐。 抱著極度惡意散播也不過這樣而已...

20. SOLO吧，既然這麼多人喜歡他，不要給RIIZE名字抹黑

22. 我身邊的RIIZE粉絲說如果他回歸就脫粉耶

23. SM應該快點宣佈到底退不退團，免得吵來吵去

出處：https：//theqoo.net/hot/3044748484

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