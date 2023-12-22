SEVENTEEN師弟團要來啦！6人組TWS明年1月出道、開創少年感性新曲風，團名又是數字！

SEVENTEEN出道以來憑唱跳實力和搞笑天賦人氣風靡全球，所屬社Pledis時隔9年終於再次推出新男團，也是HYBE在2024年的第一組新人「TWS」，將在明年1月正式跟大家見面！

Pledis娛樂公司今日宣佈SEVENTEEN師弟團即將出爐，團名定為TWS：「TWS由6名兼具顏值、扎實的performance實力、卓越的音樂感覺的最精銳成員組成。 TWS將展現源自明亮清涼的團隊屬性的獨特曲風Boyhood Pop，刺激少年時代單純美好的感性，展開新鮮的音樂之旅。 」



據介紹，Boyhood Pop是TWS獨有的音樂類型，旨在喚醒日常生活中的美好感性，用音樂和歌詞講述少年時節最自然的故事。 TWS將在這一基礎上用他們獨有的、坦誠不刻意修飾的、令人感到親近的音樂與大家溝通，希望超越時間與空間的限制，在所有時刻令大眾和粉絲的平凡日常變得特別。

團名是英文「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的縮寫，以代表一天的數字24和代表一周的數字7來隱喻「所有瞬間」，含義是「不論何時都與TWS在一起」。 Pledis表示TWS延續了SEVENTEEN以數字作團名的傳統，曲風選定讓人心情愉悅的方向，將展現令人想要攜手共度所有瞬間的積極能量。



Pledis曾先後推出SEVENTEEN、After School、NU'EST、fromis_9等多組人氣偶像，這次TWS的出道專輯將由Pledis創辦人韓聖壽親自負責。 TWS目前已開設SNS，可在動態海報中提前感受他們的聲音和魅力哦！



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