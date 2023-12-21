Seventeen師弟團2024年1月正式出道，命名「TWS」：Twenty Four Seven With Us
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Seventeen師弟團2024年1月正式出道，命名「TWS」：Twenty Four Seven With Us

明星   2023年12月21日   星期四09:05   Tracy  

（封面圖源：X@TWS_PLEDIS）

Seventeen的師弟團即將出道，該團的名字是「TWS」（讀音：Tours）。

今日（21日）Pledis Entertainment正式開設了TWS的官方社交媒體帳號。 第一篇帖子是團隊的LOGO，以「24/7 WITH US」的口號傳達了團名的含義。

「TWS」是「Twenty Four Seven With Us」的縮寫。 其中的24/7代表一天24小時、每一刻。 意味著始終與「TWS」在一起。 Pledis Entertainment延續了其獨特的命名策略。 與Seventeen一樣，他們運用了數字，計畫傳遞與團名相符的希望與明亮能量。 這是Pledis九年來推出的全新男子團體，早前就宣佈了他們明年第一季度的出道計畫，引起了熱議。
（圖源：X@TWS_PLEDIS）

公司表示，「TWS」將是「結合Pledis突出的創作能力和HYBE強大的設備支援，帶來新鮮風潮的下一代團體」。 他們補充道：「新男團將展示獨特的音樂風格，展示TWS獨有的色彩。 」

另外，TWS將於明年1月正式出道。

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