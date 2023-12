Seventeen師弟團2024年1月正式出道，命名「TWS」：Twenty Four Seven With Us

Seventeen的師弟團即將出道,該團的名字是「TWS」(讀音:Tours)。

今日(21日)Pledis Entertainment正式開設了TWS的官方社交媒體帳號。 第一篇帖子是團隊的LOGO,以「24/7 WITH US」的口號傳達了團名的含義。



「TWS」是「Twenty Four Seven With Us」的縮寫。 其中的24/7代表一天24小時、每一刻。 意味著始終與「TWS」在一起。 Pledis Entertainment延續了其獨特的命名策略。 與Seventeen一樣,他們運用了數字,計畫傳遞與團名相符的希望與明亮能量。 這是Pledis九年來推出的全新男子團體,早前就宣佈了他們明年第一季度的出道計畫,引起了熱議。



公司表示,「TWS」將是「結合Pledis突出的創作能力和HYBE強大的設備支援,帶來新鮮風潮的下一代團體」。 他們補充道:「新男團將展示獨特的音樂風格,展示TWS獨有的色彩。 」

另外,TWS將於明年1月正式出道。

