李孝利搭機偶遇罹患罕見疾病YouTuber粉絲！主動錄影片化身知心大姐姐，助粉絲漲粉

李孝利搭乘飛機前往濟州島的途中偶遇粉絲造就了一段美談。

最近某YouTuber公開了一段坐飛機的vlog，飛往濟州島的航班上，她的身邊坐著的正是自己的偶像──李孝利。YouTuber表示：「起飛之後李孝利主動和我說話，聊天時提到了YouTube，她就提議用影片記錄下聊天的過程。 」

李孝利親自調整了攝影機的角度，因YouTuber身患罕見疾病，李孝利詳細詢問了病情。當聊到大眾視線這一話題時，李孝利說道：「我現在顏值不行，女生都會有外貌自卑，我也一樣，雖然大家說無法理解，但其實我也對外貌有自卑的地方，這些都是在自我折磨，太煩了。 」



李孝利接著說：「被別人認出來的時候我也會緊張，YouTuber也一樣吧，有很多不方便的地方，平凡的人想要變得特別，特別的人反而想要變得平凡，剪了頭髮之後又想留長髮，都差不多。 」當得知粉絲不停地住院、出院，李孝利安慰道：「在醫院待久了之後真的會很煩悶。 」粉絲告訴她住院期間可以打鎮痛劑時，李孝利又很擔心會不會產生依賴。聽到粉絲說「沒談過戀愛」，李孝利雖然一開始表示「可以談的」卻也再次解釋：「其實談過你就會發現還是一個人更好，這樣說有點對不起（李尚順）歐巴。 」 完全是一副知心大姐姐的模樣，絲毫不會讓粉絲產生距離感。

YouTuber傾訴：「小時候以為長大了就會有藥，但到現在還是一樣的情形，一想到今後30年都這樣就覺得很悲哀。 」李孝利繼續安慰道：「生病的時候就會覺得只要不生病一切都會幸福，可是一旦病好了之後，又會產生各種其他的慾望，最終我們需要的是愛自己。 」

這位YouTuber患有罕見的表皮溶解水皰症，一直通過YouTube vlog分享自己治療的過程，之前頻道粉絲數約3萬。 與李孝利聊天的影片刊登後，粉絲數已經增至4萬人，李孝利再次展現強大的號召力。



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