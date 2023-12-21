Seventeen师弟团2024年1月正式出道，命名「TWS」：Twenty Four Seven With Us
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Seventeen师弟团2024年1月正式出道，命名「TWS」：Twenty Four Seven With Us

明星   2023年12月21日   星期四09:05   Tracy  

（封面图源：X@TWS_PLEDIS）

Seventeen的师弟团即将出道，该团的名字是「TWS」（读音：Tours）。

今日（21日）Pledis Entertainment正式开设了TWS的官方社交媒体帐号。 第一篇帖子是团队的LOGO，以「24/7 WITH US」的口号传达了团名的含义。

「TWS」是「Twenty Four Seven With Us」的缩写。 其中的24/7代表一天24小时、每一刻。 意味著始终与「TWS」在一起。 Pledis Entertainment延续了其独特的命名策略。 与Seventeen一样，他们运用了数字，计画传递与团名相符的希望与明亮能量。 这是Pledis九年来推出的全新男子团体，早前就宣布了他们明年第一季度的出道计画，引起了热议。
（图源：X@TWS_PLEDIS）

公司表示，「TWS」将是「结合Pledis突出的创作能力和HYBE强大的设备支援，带来新鲜风潮的下一代团体」。 他们补充道：「新男团将展示独特的音乐风格，展示TWS独有的色彩。 」

另外，TWS将於明年1月正式出道。

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