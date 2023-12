【有片】去洗手間半路被cue領獎！Stray Kids「秒回頭狂奔」超真實反應引爆笑，歷屆頒獎禮都有小插曲

Stray Kids隊內負責創作的小分隊3RACHA近日在AAA頒獎禮斬獲「Best Creator獎」,直播中也許看起來一切正常,然而現場粉絲分享了鏡頭外發生的小插曲,讓人一秒爆笑XD

AAA(亞洲明星盛典Asia Artist Awards)於12月14日在菲律賓盛大舉辦,由張員瑛、姜丹尼爾和成韓彬擔任MC。 頒獎禮中途Stray Kids兩位成員HAN和昇玟結伴去洗手間,原本步伐悠閒且不忘跟粉絲招手。



這時台上正在介紹下一個獎項,MC成韓彬:「AAA Best Creator獎,祝賀3RACHA!」3RACHA包含3位成員CB97(方燦)、SPEARB(彰彬)、J.ONE(HAN),其中之一剛好就在去洗手間的路上XD兩人聽到3RACHA名字瞬間回頭、不管不顧地往回跑,也許為了加快速度還兵分兩路XD



留在桌邊的其他成員也秒回頭,看到兩人急急跑來後忍不住笑彎了腰。分享這段影片的粉絲寫道:「世界上第一個去洗手間路上突然領獎的偶像。」



這一幕被現場粉絲從各個角度拍下來,網友也被兩人全力狂奔的模樣逗笑:「跑超快kk」「時機也太剛好」「管不了那麼多,先跑再說!」「粉絲們笑好大聲」「真的一絲一毫都沒想到會獲獎吧」「如果進到洗手間才聽到怎麼辦」「差點出大事了kkk」。



thread of seungsung running while holding in their pee so han can get the 3racha award (ALL ANGLES) (REAL)