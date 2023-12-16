【有片】去洗手間半路被cue領獎！Stray Kids「秒回頭狂奔」超真實反應引爆笑，歷屆頒獎禮都有小插曲

Stray Kids隊內負責創作的小分隊3RACHA近日在AAA頒獎禮斬獲「Best Creator獎」，直播中也許看起來一切正常，然而現場粉絲分享了鏡頭外發生的小插曲，讓人一秒爆笑XD

AAA（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）於12月14日在菲律賓盛大舉辦，由張員瑛、姜丹尼爾和成韓彬擔任MC。 頒獎禮中途Stray Kids兩位成員HAN和昇玟結伴去洗手間，原本步伐悠閒且不忘跟粉絲招手。



這時台上正在介紹下一個獎項，MC成韓彬：「AAA Best Creator獎，祝賀3RACHA！」3RACHA包含3位成員CB97（方燦）、SPEARB（彰彬）、J.ONE（HAN），其中之一剛好就在去洗手間的路上XD兩人聽到3RACHA名字瞬間回頭、不管不顧地往回跑，也許為了加快速度還兵分兩路XD



留在桌邊的其他成員也秒回頭，看到兩人急急跑來後忍不住笑彎了腰。分享這段影片的粉絲寫道：「世界上第一個去洗手間路上突然領獎的偶像。」



這一幕被現場粉絲從各個角度拍下來，網友也被兩人全力狂奔的模樣逗笑：「跑超快kk」「時機也太剛好」「管不了那麼多，先跑再說！」「粉絲們笑好大聲」「真的一絲一毫都沒想到會獲獎吧」「如果進到洗手間才聽到怎麼辦」「差點出大事了kkk」。



thread of seungsung running while holding in their pee so han can get the 3racha award (ALL ANGLES) (REAL) — HanDonald McSeungmin (@h922js) December 14, 2023

其實這已經不是Stray Kids第一次在頒獎禮貢獻有趣小插曲，去年AAA頒獎禮8個成員一起去洗手間、回來一起坐錯桌，還剛好是K.A.R.D接下來要表演用的桌子，好巧不巧女歌手還穿了超短裙，結果就是大家一起全程不敢抬頭、視線向四周亂飄：



今年大家學乖了，分開去洗手間，結果就是3RACHA發表獲獎感言時台下少了一個人，因為黃鉉辰此刻孤零零一人在洗手間裡XD



9月份的MTV VMA頒獎禮也是，「最佳韓流音樂錄影帶獎」叫到Stray Kids名字時，成員們完全沒有心理準備、反應整個慢半拍，互相確認了很久：「真的是我們嗎？」Stray Kids根本是頒獎禮搞笑團吧XD



#StrayKids becomes THE ONLY jype act to win a VMA AND A BBMApic.twitter.com/52IIE9c99n https://t.co/CNMJijxs2X — AYA 樂☆⁸ (@banginch0n) December 8, 2023

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