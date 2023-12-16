乍看嚇一跳的海報XD 美珠新節目披婚紗當新娘，新郎二選一金鍾國or俞世潤？

歌謠與綜藝雙棲的美珠（李美珠），近日有了新節目，她竟披上婚紗當新娘！和她一同入鏡的還有金鍾國與俞世潤，這是要選新郎的節奏嗎（海報設計還有點狗血劇的既視感XD）？

原來，這是Mnet推出的新節目、新戀愛綜藝《Couple Palace》（커플팰리스）海報，是讓嚮往完美婚姻的100名單身男女配對成真實情侶的節目，由《看見你的聲音》李善英CP和《戀愛捕手》鄭民碩PD攜手打造。



MC邀來金鍾國、俞世潤與美珠。金鍾國和俞世潤是繼《看見你的聲音》系列後再次與李善英CP合作，與美珠三名MC會分別以未婚者、已婚者（俞世潤已婚）的角度主持、交流。



回到海報，推特網友說「還以為美珠要結婚了我的天」「不是，天啊……居然穿了婚紗晚禮服……應該會有單獨海報吧？」MC三人不是美麗就是帥氣，希望真的能等到單獨海報啊！



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