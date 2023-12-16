【有片】去洗手间半路被cue领奖！Stray Kids「秒回头狂奔」超真实反应引爆笑，历届颁奖礼都有小插曲

Stray Kids队内负责创作的小分队3RACHA近日在AAA颁奖礼斩获「Best Creator奖」，直播中也许看起来一切正常，然而现场粉丝分享了镜头外发生的小插曲，让人一秒爆笑XD

AAA（亚洲明星盛典Asia Artist Awards）於12月14日在菲律宾盛大举办，由张员瑛、姜丹尼尔和成韩彬担任MC。 颁奖礼中途Stray Kids两位成员HAN和升玟结伴去洗手间，原本步伐悠闲且不忘跟粉丝招手。



这时台上正在介绍下一个奖项，MC成韩彬：「AAA Best Creator奖，祝贺3RACHA！」3RACHA包含3位成员CB97（方灿）、SPEARB（彰彬）、J.ONE（HAN），其中之一刚好就在去洗手间的路上XD两人听到3RACHA名字瞬间回头、不管不顾地往回跑，也许为了加快速度还兵分两路XD



留在桌边的其他成员也秒回头，看到两人急急跑来后忍不住笑弯了腰。分享这段影片的粉丝写道：「世界上第一个去洗手间路上突然领奖的偶像。」



这一幕被现场粉丝从各个角度拍下来，网友也被两人全力狂奔的模样逗笑：「跑超快kk」「时机也太刚好」「管不了那么多，先跑再说！」「粉丝们笑好大声」「真的一丝一毫都没想到会获奖吧」「如果进到洗手间才听到怎么办」「差点出大事了kkk」。



thread of seungsung running while holding in their pee so han can get the 3racha award (ALL ANGLES) (REAL) — HanDonald McSeungmin (@h922js) December 14, 2023

其实这已经不是Stray Kids第一次在颁奖礼贡献有趣小插曲，去年AAA颁奖礼8个成员一起去洗手间、回来一起坐错桌，还刚好是K.A.R.D接下来要表演用的桌子，好巧不巧女歌手还穿了超短裙，结果就是大家一起全程不敢抬头、视线向四周乱飘：



今年大家学乖了，分开去洗手间，结果就是3RACHA发表获奖感言时台下少了一个人，因为黄铉辰此刻孤零零一人在洗手间里XD



9月份的MTV VMA颁奖礼也是，「最佳韩流音乐录影带奖」叫到Stray Kids名字时，成员们完全没有心理准备、反应整个慢半拍，互相确认了很久：「真的是我们吗？」Stray Kids根本是颁奖礼搞笑团吧XD



#StrayKids becomes THE ONLY jype act to win a VMA AND A BBMApic.twitter.com/52IIE9c99n https://t.co/CNMJijxs2X — AYA 樂☆⁸ (@banginch0n) December 8, 2023

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