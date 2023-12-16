Epik High「粗口手燈」現場效果來了！演唱會「中指燈海」色彩繽紛太炸裂

Epik High昨晚開始在首爾舉辦一連三場的20周年演唱會《20TH CONCERT》，今年10月新鮮出爐的「中指手燈」終於派上用場！現場一片「中指海洋」真的太壯觀啦XD

這支手燈是由Epik High親自設計，預告片一出來就引起超多關注。 Tablo透露其實早在YG娛樂旗下時就想做這樣的手燈，但被公司打槍說「你們會看到整群人對你們比中指」。 不過Epik High認為這正是他們想要的結果，今年終於把這支「中指手燈」實體化了！



手燈當然也有中控變色功能，於是昨晚的演唱會上，出現了這樣色彩繽紛的中指燈海：



現場氣氛真的太讚啦！



에픽하이 20주년 콘서트 다녀왔습니다!

Our journey continues! pic.twitter.com/l73ZIrIw9B — 연필 (@YEONFEEL_) December 15, 2023

그냥 찍은거 중에 대충 잘라 오긴 했는데...

어우 너무 잘 놀았음



에픽하이(Epik High) - New Beautiful pic.twitter.com/FWIo3YO5zT — 쪼양이 (@JJOYANG_2) December 15, 2023

除了手燈之外，Epik High還做了其他的中指主題周邊，並以一家人方式親切命名：手燈是長子「朴圭奉」（諧音fxxk you棒），帽子是弟弟「朴圭茂」（諧音fxxk you帽），鑰匙圈是忙內「朴圭凌」（諧音fxxk you ring）。 真的是非粉看了都想買的程度XD



此外，2003年出道的Epik High為Hip-Hop音樂在韓國的普及起到重大影響，今年1月和11月陸續發行EP專輯《Strawberry》和《Screen Time》（ft. Hoshi of SEVENTEEN），持續積極活動。 Epik High曾舉辦美洲和歐洲巡演、3次站上美國科切拉音樂節（ Coachella Valley Music and Arts Festival ）舞台，原計劃16日和17日舉辦的20周年演唱會門票也瞬間賣光，臨時決定加開一場。



Epik High多年來秉持獨特的娛樂態度，每次開演唱會都親自上陣拍攝致敬經典電影的宣傳海報，今年就pick了熱門片《芭比》，一起回顧他們的瘋狂歷史吧！



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