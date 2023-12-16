【韓網熱帖】SEVENTEEN羅PD綜藝《NANA Tour》一集有180分鐘

《出差十五夜》官方IG昨日發佈限時動態，透露SEVENTEEN出演的《NANA Tour》將在1月5日首播，電視版長度大約70分鐘，但完整版（不是花絮）有125分鐘、140分鐘、180分鐘...！

根據《NANA Tour》公開的日程表，12月18日開始VOD預售，1月4日有隱藏活動，1月5日（星期五）晚8點40分在tvN首播，晚10點在Weverse公開EP1完整版。



▽預告片：



韓國網友評論：

1. 讚到爆！！！

2. 瘋了，一定要買

3. tvN播出的是濃縮版嗎

4. 不是花絮但有180分鐘kkk

5. 根本是未剪輯的程度吧k

6. 追他們太幸福了...

7. 看完180分鐘正片，再來點幕後花絮吧！

8. take my money，補貼製作費吧

9. 比電影還長，瘋了kkkk

10. SEVENTEEN是gag團、我的飯搭子，一定要看

11. 「羅PD + SEVENTEEN」這組合真的是無法調整份量吧kkk

12. 電視上不播的更讓人好奇kkk

13. 1月4日是什麼活動呢？直播嗎？太好奇了kkk

14. 羅PD真的很會做生意，非粉都想買

15. 看羅PD表情就覺得他們吵吵鬧鬧一定超有趣kkk

16. 意思是tvN版跟花樣青春系列一樣70分鐘×6期（花樣青春是6期+1期導演版），但《NANA Tour》通過Weverse公開6期份量的導演版，而且每期最少120分鐘kkkk時長瘋了啦kkk

17. 原以為是飯搭子的程度，這樣一來要成為我的日常了呀！現在我就是SEVENTEEN，SEVENTEEN就是我！！（不是）

出處：https：//theqoo.net/hot/3037434760

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