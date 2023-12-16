Epik High「粗口手灯」现场效果来了！演唱会「中指灯海」色彩缤纷太炸裂

Epik High昨晚开始在首尔举办一连三场的20周年演唱会《20TH CONCERT》，今年10月新鲜出炉的「中指手灯」终於派上用场！现场一片「中指海洋」真的太壮观啦XD

这支手灯是由Epik High亲自设计，预告片一出来就引起超多关注。 Tablo透露其实早在YG娱乐旗下时就想做这样的手灯，但被公司打枪说「你们会看到整群人对你们比中指」。 不过Epik High认为这正是他们想要的结果，今年终於把这支「中指手灯」实体化了！



手灯当然也有中控变色功能，於是昨晚的演唱会上，出现了这样色彩缤纷的中指灯海：



现场气氛真的太赞啦！



에픽하이 20주년 콘서트 다녀왔습니다!

Our journey continues! pic.twitter.com/l73ZIrIw9B — 연필 (@YEONFEEL_) December 15, 2023

그냥 찍은거 중에 대충 잘라 오긴 했는데...

어우 너무 잘 놀았음



에픽하이(Epik High) - New Beautiful pic.twitter.com/FWIo3YO5zT — 쪼양이 (@JJOYANG_2) December 15, 2023

除了手灯之外，Epik High还做了其他的中指主题周边，并以一家人方式亲切命名：手灯是长子「朴圭奉」（谐音fxxk you棒），帽子是弟弟「朴圭茂」（谐音fxxk you帽），钥匙圈是忙内「朴圭凌」（谐音fxxk you ring）。 真的是非粉看了都想买的程度XD



此外，2003年出道的Epik High为Hip-Hop音乐在韩国的普及起到重大影响，今年1月和11月陆续发行EP专辑《Strawberry》和《Screen Time》（ft. Hoshi of SEVENTEEN），持续积极活动。 Epik High曾举办美洲和欧洲巡演、3次站上美国科切拉音乐节（ Coachella Valley Music and Arts Festival ）舞台，原计划16日和17日举办的20周年演唱会门票也瞬间卖光，临时决定加开一场。



Epik High多年来秉持独特的娱乐态度，每次开演唱会都亲自上阵拍摄致敬经典电影的宣传海报，今年就pick了热门片《芭比》，一起回顾他们的疯狂历史吧！



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