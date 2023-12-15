【2023 AAA亚洲明星盛典】完整得奖名单：年度大赏由NewJeans、SEVENTEEN夫硕顺、李俊昊成为典礼热门亮点！

年度戏剧&音乐类的颁奖典礼《2023 AAA》（亚洲明星盛典，Asia Artist Awards，简称AAA）於昨晚在菲律宾顺利落幕，共56组明星出席典礼，场面非常热闹。

【歌手部门】

NewJeans 共获得两座年度大赏，SEVENTEEN 以《FML》拿下年度专辑，SEVENTEEN 小分队 BSS 夫硕顺也拿下了年度表演奖。

年度歌手奖：NewJeans

年度歌曲奖：NewJeans〈Ditto〉



年度专辑奖：SEVENTEEN《FML》

年度表演奖：BSS 夫硕顺（SEVENTEEN）



年度粉丝奖：林英雄



年度舞台奖：Stray Kids



最佳艺人：AKMU（乐童音乐家）、ITZY、THE BOYZ、LE SSERAFIM、SB19、IVE

最佳表演：LE SSERAFIM

新人奖：ZEROBASEONE（ZB1）

New Wave：姚琛、KINGDOM、Ash Island

人气奖：林英雄、樱板46

最佳选择奖：李泳知、BOYNEXTDOOR、姜丹尼尔、&TEAM、NewJeans、NMIXX、Dreamcatcher、BEN&BEN、林英雄、DINDIN、金在中

Best Producer：Seo Hyun Joo

BEST ICON：TEMPEST、NMIXX、Kep1er

Asia Celebrity：张员瑛、NewJeans、LE SSERAFIM

Focus：LUN8、Hori7on

Hot Trend：NewJeans、SB19、林英雄

BEST Musician：KARD、STAYC、ZEROBASEONE、权恩妃、樱坂46

BEST Emotive：ONEUS、BOYNEXTDOOR、&TEAM

Fabulous：NewJeans、Stray Kids、林英雄

BEST Creator：3RACHA（Stray Kids）

潜力奖：Lapillus、ATBO、Paul Blanco

最佳音乐录影带奖：金在中

【演员部门】

年度演员奖：李俊昊，连续两年获得大赏等级的最高殊荣。



最佳演员：金世正、安孝燮、李东辉、李浚赫、Melai Cantiveros Francisco

最佳艺人：坂口健太郎、金宣虎、金智勋

新人奖：文相敏、李恩泉

New Wave：朴宰灿

人气奖：李俊昊、金世正

BEST ICON：车珠英

Asia Celebrity：坂口健太郎、金宣虎

Scene Stealer：郑星一

Focus：安桐丘、THE BOYZ金泳勋

Hot Trend：安孝燮、李俊昊

BEST Emotive：金俊勉（EXO SUHO）

Fabulous：Kathryn Bernardo、Daniel Padilla

潜力奖：柳善皓

最佳演技表现：金永大、李浚荣、金俊勉、文佳煐

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