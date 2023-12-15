秀智登《ELLE》新年封面，絕美韓服LOOK超驚豔

2024年即將到來之際，「國民初戀」秀智穿著韓服登上時尚雜誌《ELLE》韓國版的一月刊封面。

這是自1992年《ELLE》韓國版創刊以來首次將韓服攝影作品作為封面。 作為2023年「韓國韓服潮流計畫」的一部份，秀智與韓國工藝設計文化振興院合作的6家本土韓服企業設計的韓服參與了封面拍攝。 秀智表示：「穿著多位設計師為我設計的韓服，我感覺和韓服更加緊密了。 如果能在推廣韓服方面有一點貢獻的話那就太好了。 」



秀智還談到了自己在多個領域（音樂、演藝等）中長期工作的動力，表示：「專注時，激情會湧現出來，對某件事情就會持續做下去，這是我付出激情和心血的體現。 以前我可能會因為各種評價而受傷，但現在我意識到更重要的是如何接受評價。 」



對於如何迎接2024年的新年計畫，秀智表達：「最近開始想更加關注身體和健康。 」同時她還表示在備受期待的金恩淑作家的新作《一切都會實現的》的拍攝前會好好休息、做足準備，「我希望能夠有趣、快樂地完成拍攝。 」



此外，本次部份照片將於12月24日通過紐約時代廣場的大屏幕進行公開。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞