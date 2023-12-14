【韓網熱帖】K-POP粉絲們認為和演唱會票價一樣讓人無語的3樣東西，引起你的共鳴了嗎？

作為K-POP粉絲肯定聽一場本命的演唱會，現場感受一下氛圍吧？

其實放在以前，演唱會票價最貴也不過10萬出頭（韓幣，下同），全球疫情過後票價就瘋漲，普通票已經突破15萬，VIP基本逼近20萬，讓不少還是學生黨的粉絲們扼腕嘆息。不過除了票價之外，韓國本土粉絲還覺得這三樣東西的價格和票價一樣讓人無語。

1.線上演唱會價格

最近，但是偶像團開演唱會都會通過weverse等平台收費直播，售價在5萬-6.5萬之間，出品方有時還會限制收看時間，只有某個特定時間才能觀看，不提供重播服務。



2. 應援棒價格

疫情之前應援棒的價格平均在3萬-4萬之間，而現在很少見到低於4.5萬的價格，不少團推出的應援棒甚至突破了5萬。 官方線上店很多都是買滿5萬才免郵費。



3. 隨時加入粉絲會

以前，粉絲俱樂部招募都是按「期」進行，粉絲不僅有預售資格，購買粉絲會門票時也會有折扣。 而現在則變成了任何時候都能加盟，導致演唱會前不少黃牛會瘋狂入會，和粉絲們一起搶票，並且粉絲也沒了任何優待。

該theqoo網友總結的內容很快也得到了不少人的認可，大家紛紛留言稱：

1. 全都是錢啊

2. 我最討厭的就是隨時可以加入粉絲俱樂部了

3. 其實我倒是覺得3也不錯，招募開放時間之後入坑的人也有很多啊

4. 全部認可！ 粉絲會現在都沒什麼優惠了

5. 完全不懂為什麼應援棒這麼貴，也不能理解，是他們需要應援啊，這東西應該是送給我們才對

6. 求你別在開通隨時可以加盟粉絲俱樂部了

7. 都是一群傻子

8. 我本命團，入會的時候既沒有入會禮，也沒有預售優惠，會費還4萬，我有點生氣

9. K-POP產業整體在下滑，一群鑽進錢眼裡的人

10. HYBE遙遙領先

11. 應援棒可以一直用，其實也還好，1才是最噁心的

12. 所以我現在既不去現場，也不看線上，煩死了

13. 線上演唱會根本就是缺德

14. 粉絲會的意義已經沒有了，還有（線上演唱會）的價格都和可以永久收藏的dvd差不多了，卻只能看一次，根本不會想看，老實說現在線下演唱會質量也一般

15. 所以現在越來越不想給他們花錢了

16. 應援棒不僅貴，還經常翻新

17. 還不都是因為再怎樣都有人願意花錢，現在是追求性價比的時代了，適當地話我還願意花錢

18. 看到現在這群瘋子，我很慶幸自己已經脫圈了

原文：https://theqoo.net/square/3035680073

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