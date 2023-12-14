SEVENTEEN淨漢暫停活動做手術！腳踝舊傷痛症加劇，無緣與福岡、曼谷、澳門粉絲見面

男團SEVENTEEN成員淨漢因腳踝舊傷接受手術，短期內將暫停活動。

SEVENTEEN所屬社Pledis今日通過Weverse發佈公告，表示淨漢在今日上午接受了腳踝手術。



淨漢多年前左腳踝受傷，因他本人希望參與活動行程，所以一直以來以保守治療代替手術。但最近痛症愈發嚴重，醫療人員認為有必要進行手術。日本巨蛋巡演《FOLLOW TO JAPAN》大阪場結束之後（12月10日），淨漢便開始到醫院治療。



Pledis表示淨漢手術很成功，短期內將專注於復健及治療，難以參與SEVENTEEN接下來的工作行程，包括《FOLLOW TO JAPAN》福岡場，以及《FOLLOW TO ASIA》曼谷、布拉干、澳門場。



此前隊長S.COUPS也因膝蓋受傷導致十字韌帶斷裂，接受手術後仍在進行復健治療。 SEVENTEEN將在這兩位成員缺席的狀態下，以11人形式繼續完成日本巨蛋巡演和亞洲巡演。



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