【韩网热帖】K-POP粉丝们认为和演唱会票价一样让人无语的3样东西，引起你的共鸣了吗？

作为K-POP粉丝肯定听一场本命的演唱会，现场感受一下氛围吧？

其实放在以前，演唱会票价最贵也不过10万出头（韩币，下同），全球疫情过后票价就疯涨，普通票已经突破15万，VIP基本逼近20万，让不少还是学生党的粉丝们扼腕叹息。不过除了票价之外，韩国本土粉丝还觉得这三样东西的价格和票价一样让人无语。

1.线上演唱会价格

最近，但是偶像团开演唱会都会通过weverse等平台收费直播，售价在5万-6.5万之间，出品方有时还会限制收看时间，只有某个特定时间才能观看，不提供重播服务。



2. 应援棒价格

疫情之前应援棒的价格平均在3万-4万之间，而现在很少见到低於4.5万的价格，不少团推出的应援棒甚至突破了5万。 官方线上店很多都是买满5万才免邮费。



3. 随时加入粉丝会

以前，粉丝俱乐部招募都是按「期」进行，粉丝不仅有预售资格，购买粉丝会门票时也会有折扣。 而现在则变成了任何时候都能加盟，导致演唱会前不少黄牛会疯狂入会，和粉丝们一起抢票，并且粉丝也没了任何优待。

该theqoo网友总结的内容很快也得到了不少人的认可，大家纷纷留言称：

1. 全都是钱啊

2. 我最讨厌的就是随时可以加入粉丝俱乐部了

3. 其实我倒是觉得3也不错，招募开放时间之后入坑的人也有很多啊

4. 全部认可！ 粉丝会现在都没什么优惠了

5. 完全不懂为什么应援棒这么贵，也不能理解，是他们需要应援啊，这东西应该是送给我们才对

6. 求你别在开通随时可以加盟粉丝俱乐部了

7. 都是一群傻子

8. 我本命团，入会的时候既没有入会礼，也没有预售优惠，会费还4万，我有点生气

9. K-POP产业整体在下滑，一群钻进钱眼里的人

10. HYBE遥遥领先

11. 应援棒可以一直用，其实也还好，1才是最恶心的

12. 所以我现在既不去现场，也不看线上，烦死了

13. 线上演唱会根本就是缺德

14. 粉丝会的意义已经没有了，还有（线上演唱会）的价格都和可以永久收藏的dvd差不多了，却只能看一次，根本不会想看，老实说现在线下演唱会质量也一般

15. 所以现在越来越不想给他们花钱了

16. 应援棒不仅贵，还经常翻新

17. 还不都是因为再怎样都有人愿意花钱，现在是追求性价比的时代了，适当地话我还愿意花钱

18. 看到现在这群疯子，我很庆幸自己已经脱圈了

原文：https://theqoo.net/square/3035680073

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