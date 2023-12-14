熱門奇幻韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》好評不斷！李世榮預告床上親熱，裴仁爀成「病患專業戶」

李世榮和裴仁爀在《烈女朴氏契約結婚傳》中組成「泰遇CP」默契十足！更在節目中大爆二人即將上演親熱戲碼：「我們今天拍了吻戲，而且是在床上拍攝，還脫了衣服⋯⋯」太讓人好奇後續發展啦！

由李世榮和裴仁爀主演的熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮大齡女子聯遇（李世榮 飾）在成親當天慘成寡婦並意外穿越到現代，期間遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代泰河（裴仁爀 飾）；為了達成各自目的，二人簽下婚姻契約，由此展開了一段奇幻的愛情故事。



泰遇CP默契十足



挾著「古裝女王回歸作」的威勢，《烈女朴氏契約結婚傳》甫開播便開出亮眼收視，李世榮和裴仁爀也被觀眾大讚CP感十足，對此李世榮對拍檔讚不絕口：「仁赫的狀態一直都很好，個性也很可愛，很有愛心。」裴仁爀亦視女方為良師益友：「我真的很想和她合作，她從小就開始演戲，有時像個前輩，有時又像我的朋友。」日前李世榮更在綜藝節目大爆二人即將上演親熱戲碼：「我們今天拍了吻戲，而且是在床上拍攝，還脫了衣服⋯⋯」讓人非常好奇「泰遇CP」的未來發展！



李世榮為戲學騎馬



劇中聯遇從古代朝鮮穿越到現代韓國，當中不乏騎馬場面，就連古裝經驗豐富的李世榮也被考起：「我全身冒汗，肌肉也很酸痛，但是學騎馬真的很有趣，我甚至買了裝備！」不過談到裴仁爀繼《他就是那傢伙》、《王后傘下》等劇集後，再度飾演病患角色時，他隨即笑謂：「我也很好奇，我（扮演的角色）總是住院、死亡、吐血、被刺傷，到底為甚麼呢？我看起來像是生病嗎？」李世榮則認為對方能夠勾起觀眾的保護慾望，讓裴仁爀不禁笑言：「那我會一直生病，我不會好起來的！」



Viu Original原創穿越喜劇《烈女朴氏契約結婚傳》逢星期五、六晚上10時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《白晝之月》、《婚禮大捷》等Viu Original原創劇，飽覽亞洲人氣劇集。



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