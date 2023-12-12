結局倒數！《白晝之月》千年虐戀謎底終於揭開，換金永大邀表藝珍「打賭」（EP.11-12）

《白晝之月》本週將迎來結局，上週播出的最新劇情進度，道河（金永大飾）與韓麗塔（表藝珍飾）繾綣千年的虐戀謎底終於揭開。

韓麗塔的今生姜英花，終於夢到了最關鍵的前世記憶，揭開了她與道河兩人詛咒的開端。原來，蘇里扶（李璟榮飾）要韓麗塔向道河下毒，但他低估了兩人的愛情，反被韓麗塔毒了之後被刺身亡。韓麗塔一時心急，認為沒有了蘇里扶，道河就不用為任何人再傷害無辜，不過韓麗塔錯了，道河反倒為了保護自己殺更多人。



韓麗塔最終明瞭自己和道河的相戀就是錯誤，在逃亡時趁機殺了道河，道河自此成了韓麗塔的地縛靈，一千五百年來完全不知道自己為何會被背叛。待到韓麗塔轉世姜英花，從姜英花的夢，道河總算知道了來龍去脈，也明白自己成為地縛靈真正的原因，是為了確認韓麗塔的心意──有沒有真的愛過自己。而兩人千年的詛咒得追溯蘇里扶死前的話，是蘇里扶下了詛咒，他會一直追殺韓麗塔不放，而道河會不斷看見韓麗塔死於非命卻無可奈何。



姜英花想起身為韓麗塔的記憶，再度認為是自己導致了身邊人不斷受傷害，道河在緊要關頭出現，如千年前韓麗塔對道河所做的，道河邀姜英花打賭，再「作弊」留下姜英花。



《白晝之月》本週三四將播出第13、14集結局，道河要怎麼解開自己與韓麗塔、蘇里扶的詛咒呢？能否有一世，能和韓麗塔好好的、幸福的過完一生？

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