BTS防彈少年團「老兵」JIN給「新兵」弟弟們的下馬威：快來啊，軍隊是第一次吧！提醒柾國「不如趕快去記國軍徒手操」

11日、12日連續兩日送防彈少年團4名成員入伍，粉絲們很是傷心，幸好有大哥JIN「插科打諢」，安撫了粉絲們的心。

11日，RM和V正式通過倫山訓練所入伍，而兩人也通過Weverse寫下了「這一天終於來了」（RM）、「我會很想你們的」（V）的感言。 原本氛圍已經烘托到極致，粉絲們看了捨不得到想落淚，卻沒想到JIN的回覆看得眾人緊急收回眼淚，他回應弟弟：「快點來吧，軍隊還是第一次吧」、「我入伍的時候零下35度，大雪紛飛，好不容易才入所，（你們）入伍天氣這麼好，世界變得可真美好啊。 」



而12日JIMIN和柾國也入伍了，要在JIN擔任助教的新兵教育大隊裡接受基礎軍事訓練。 前幾日的Weverse直播中，柾國透露之前和大哥打電話，求大哥照顧他入伍在即的焦慮心情，不要逗他，自爆還去運動了，沒想到JIN直接留言「運動的時間不如好好記一記國軍徒手操」，作為過來人給弟弟提建議。



國軍徒手操是新兵入營之後最先學習的科目，也是訓練兵體能的一種方式，更是新兵們入伍之後遇到的第一個難關，需要每天操練。



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