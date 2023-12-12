结局倒数！《白昼之月》千年虐恋谜底终於揭开，换金永大邀表艺珍「打赌」（EP.11-12）

《白昼之月》本周将迎来结局，上周播出的最新剧情进度，道河（金永大饰）与韩丽塔（表艺珍饰）缱绻千年的虐恋谜底终於揭开。

韩丽塔的今生姜英花，终於梦到了最关键的前世记忆，揭开了她与道河两人诅咒的开端。原来，苏里扶（李璟荣饰）要韩丽塔向道河下毒，但他低估了两人的爱情，反被韩丽塔毒了之后被刺身亡。韩丽塔一时心急，认为没有了苏里扶，道河就不用为任何人再伤害无辜，不过韩丽塔错了，道河反倒为了保护自己杀更多人。



韩丽塔最终明了自己和道河的相恋就是错误，在逃亡时趁机杀了道河，道河自此成了韩丽塔的地缚灵，一千五百年来完全不知道自己为何会被背叛。待到韩丽塔转世姜英花，从姜英花的梦，道河总算知道了来龙去脉，也明白自己成为地缚灵真正的原因，是为了确认韩丽塔的心意――有没有真的爱过自己。而两人千年的诅咒得追溯苏里扶死前的话，是苏里扶下了诅咒，他会一直追杀韩丽塔不放，而道河会不断看见韩丽塔死於非命却无可奈何。



姜英花想起身为韩丽塔的记忆，再度认为是自己导致了身边人不断受伤害，道河在紧要关头出现，如千年前韩丽塔对道河所做的，道河邀姜英花打赌，再「作弊」留下姜英花。



《白昼之月》本周三四将播出第13、14集结局，道河要怎么解开自己与韩丽塔、苏里扶的诅咒呢？能否有一世，能和韩丽塔好好的、幸福的过完一生？

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