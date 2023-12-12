《運氣好的日子》柳演錫逍遙法外依舊犯行中！李星民為女復仇怒揭真相！（EP.7 – 8）

[有雷] 《運氣好的日子》這兩集訊息量好大！並且時序上有點刻意安排，第7集直接跳到4年後，柳演錫竟成了生技公司的傑出青年CEO！李星民仍在暗中等待復仇的時機。第8集卻演回了柳演錫偷渡前後的細節，以及李星民在得知女兒已慘遭毒手後的遭遇。失去妻女的他，能不顧即將新婚的兒子而進行復仇嗎？

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吳澤（李星民飾）幸運撿回一命，但同時也與金赫洙（柳演錫飾）纏鬥的母親（李姃垠飾）卻命喪黃泉。吳澤清醒後，必須接受妻子因痛失愛女大受衝擊而輕生的事實，且發現警方所提供的金赫洙照片，並非他當日所載的客人，但自己卻怎麼也想不起當時那位客人的面孔。他必須重新組合所有線索，發現這位乘客所說的殺人過往有一半真實一半謊言，於是吳澤找到這位曾經與他一起撰寫殺人交換日記的初戀尹世娜。



世娜已經改名換姓，但染上了毒癮，提到了此人仍讓她嚇得發抖，她說這個男子叫做「李炳民（柳演錫飾）」。吳澤這才發現，李炳民與金赫洙其實是共犯，所以才能細膩地說出殺人詳細過程。但兩人又是為何鬧翻了？真正的金赫洙還活著嗎？



吳澤滿腦子都在想著復仇，卻忽略了自己的兒子。兒子也即將迎來新生命，於是打算先舉辦婚禮，他卻仍深深陷入復仇的念頭。看見李炳民成為了成功的青年企業家，還有著美麗的妻子，腹中也育有新生命，過著幸福的生活，不過暗地裡仍然繼續不斷的殺人，無法停止這樣的惡劣念頭。吳澤夢到豬的那天其實中了樂透頭獎，這筆錢也成了他復仇的助力，買到了情報找上根本沒偷渡的李炳民。



吳澤終於成功綁架李炳民，像他對待女兒勝美一樣，直接切斷了他的手指，雖然他沒有痛感，接著在傷口套上吸引裝置，讓他體內的血液慢慢流失，過程中還進行一問一答，吳澤說李炳民不過是金赫洙的小跟班，竟吹牛說自己是殺人犯。被激怒的李炳民，卻主張所有案子都是自己做的，只是他與金赫洙對於要不要殺害勝美，意見不合，因此他殺了金勝洙，並在每個犯案現場留下他的指紋與血液。雙方各自主張，真相即將揭曉。



僅剩最後兩集劇情，殺人魔李炳民最後的下場會是如何？

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