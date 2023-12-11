VIXX 2024年2月4日高雄一天開唱兩場

今年締造在最短時間連續在台北和高雄舉辦FANCON的韓國男團「VIXX」，不但帶著迷你五輯「CONTINUUM」回歸，更宣布要在明年2月4日於高雄LIVE WAREHOUSE大庫舉辦【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】演唱會。

被問到2023對台灣的回憶，LEO除了感謝大家沒有忘記他們，KEN跟HYUK則是在高雄吃好吃滿，同時也再次喊話「高雄見！」

今年能兩度與久違的台灣星光（VIXX粉絲暱稱）共度愉快的時光，上次在高雄一起去吃了芒果冰，而演唱會結束後LEO因為有其他行程就先回韓國，KEN與HYUK則趁機去了許多地方並吃到很多台灣美食，三人異口同聲表示，其實高雄也是因為演唱會才第一次去，為了專注在演唱會上沒有機會好好觀光，即便如此還是在很短暫的時間內感受到高雄的美好，所以在我們去其他縣市之前，還是希望能有機會再次去高雄好好的了解一番。



至於迷你五輯「CONTINUUM」所代表的含義是連續不斷的，LEO強調就像專輯名稱「CONTINUUM」一樣，希望大家能看到我們一直以VIXX這個團體連結在一起以及不斷成長茁壯的模樣，KEN覺得如果說目前為止VIXX的專輯都著重在概念和視覺造型上的話，「這次的專輯則是著重在我們的價值觀上」，HYUK則推薦大家如果Focus在VIXX的樣貌和色彩上，來聽這張專輯應該會更有趣一點。

「LIVE FANTASIA」在上週末於韓國首爾揭開序幕，三位成為除了要大家期待新歌的舞台表現，如何重新演繹VIXX的名曲、如何編排舞台都是直得注目的重點，這次亞洲巡迴還有東京、香港以及高雄，VIXX說：「我們真的花了很多時間才能夠再次以VIXX這個名字站在舞台上還有大家的面前，相信這段時間星光們應該也都感到相當空虛，但希望通過像是「Amnesia」包含在內的「CONTINUUM」的收錄曲們，能將我們的真心傳達給你們。」當然最後也不忘強調：「一直都很感謝你們！」

【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】 預計2月4日（六），在「LIVE WAREHOUSE大庫」一天舉辦兩場，售票日期為本週六（16日)、13:14啟售，全場對號座席的票價為新台幣A區5680、B區4880、C區3280以及身障席2440元，只要購票就可獲得有「全場與VIXX的Send-Off會」與「 台灣場限定小卡組(每組3張)」，此外還可抽「VIXX合照(10人/組)」、「親筆簽名明信片」、「親筆簽名拍立得」等福利，更多相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁。

【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】

售票日期：2023年12月16日(週六)，13:14開賣

售票網址：https://kktix.com (KKTIX售票網站及全家FamiPort機台同步)

演出日期：2024年2月4日(週日)，下午場14:00開演、晚上場19:30開演

演出地點：LIVE WAREHOUSE大庫 (高雄市鹽埕區大義街2之5號，駁二藝術特區大義C10倉庫)

票價(NTD)：A區$5,680 / B區$4,880 / C區$3,280 / 身障席$2,440 (E-mail購票)；全場對號坐席

※購票設有驗證簡答題(非Google圖片驗證)，敬請留意。

購票福利：

福利1

全場與VIXX的Send-Off會。

福利2

台灣場限定小卡組(每組3張)：不限區域一人一票憑票兌換壹組；下午場與晚上場各一款，不可跨場次兌換。

福利3

與VIXX合照(10人/組)共200名，抽選A區100名，B區80名，C區20名。

福利4

親筆簽名明信片共100名：抽選A區50名，B區35名，C區15名。

福利5

親筆簽名拍立得共21名(成員獨照/隨機分配)：抽選A區10名，B區8名，C區3名。

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