VIXX 2024年2月4日高雄一天开唱两场

今年缔造在最短时间连续在台北和高雄举办FANCON的韩国男团「VIXX」，不但带著迷你五辑「CONTINUUM」回归，更宣布要在明年2月4日於高雄LIVE WAREHOUSE大库举办【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】演唱会。

被问到2023对台湾的回忆，LEO除了感谢大家没有忘记他们，KEN跟HYUK则是在高雄吃好吃满，同时也再次喊话「高雄见！」

今年能两度与久违的台湾星光（VIXX粉丝昵称）共度愉快的时光，上次在高雄一起去吃了芒果冰，而演唱会结束后LEO因为有其他行程就先回韩国，KEN与HYUK则趁机去了许多地方并吃到很多台湾美食，三人异口同声表示，其实高雄也是因为演唱会才第一次去，为了专注在演唱会上没有机会好好观光，即便如此还是在很短暂的时间内感受到高雄的美好，所以在我们去其他县市之前，还是希望能有机会再次去高雄好好的了解一番。



至於迷你五辑「CONTINUUM」所代表的含义是连续不断的，LEO强调就像专辑名称「CONTINUUM」一样，希望大家能看到我们一直以VIXX这个团体连结在一起以及不断成长茁壮的模样，KEN觉得如果说目前为止VIXX的专辑都著重在概念和视觉造型上的话，「这次的专辑则是著重在我们的价值观上」，HYUK则推荐大家如果Focus在VIXX的样貌和色彩上，来听这张专辑应该会更有趣一点。

「LIVE FANTASIA」在上周末於韩国首尔揭开序幕，三位成为除了要大家期待新歌的舞台表现，如何重新演绎VIXX的名曲、如何编排舞台都是直得注目的重点，这次亚洲巡回还有东京、香港以及高雄，VIXX说：「我们真的花了很多时间才能够再次以VIXX这个名字站在舞台上还有大家的面前，相信这段时间星光们应该也都感到相当空虚，但希望通过像是「Amnesia」包含在内的「CONTINUUM」的收录曲们，能将我们的真心传达给你们。」当然最后也不忘强调：「一直都很感谢你们！」

【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】 预计2月4日（六），在「LIVE WAREHOUSE大库」一天举办两场，售票日期为本周六（16日)、13:14启售，全场对号座席的票价为新台币A区5680、B区4880、C区3280以及身障席2440元，只要购票就可获得有「全场与VIXX的Send-Off会」与「 台湾场限定小卡组(每组3张)」，此外还可抽「VIXX合照(10人/组)」、「亲笔签名明信片」、「亲笔签名拍立得」等福利，更多相关详情可洽主办单位ON INN ASIA官方脸书专页。

【VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’ IN KAOHSIUNG】

售票日期：2023年12月16日(周六)，13:14开卖

售票网址：https://kktix.com (KKTIX售票网站及全家FamiPort机台同步)

演出日期：2024年2月4日(周日)，下午场14:00开演、晚上场19:30开演

演出地点：LIVE WAREHOUSE大库 (高雄市盐埕区大义街2之5号，驳二艺术特区大义C10仓库)

票价(NTD)：A区$5,680 / B区$4,880 / C区$3,280 / 身障席$2,440 (E-mail购票)；全场对号坐席

※购票设有验证简答题(非Google图片验证)，敬请留意。

购票福利：

福利1

全场与VIXX的Send-Off会。

福利2

台湾场限定小卡组(每组3张)：不限区域一人一票凭票兑换壹组；下午场与晚上场各一款，不可跨场次兑换。

福利3

与VIXX合照(10人/组)共200名，抽选A区100名，B区80名，C区20名。

福利4

亲笔签名明信片共100名：抽选A区50名，B区35名，C区15名。

福利5

亲笔签名拍立得共21名(成员独照/随机分配)：抽选A区10名，B区8名，C区3名。

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