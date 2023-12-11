《12.12：首爾之春》在韓可望突破千萬觀影人次！同期上映最強勢作品＋觀眾口碑不斷

描述韓國雙十二政變的電影《12.12：首爾之春》在韓國上映至今18日以來，已突破600萬觀影人次，依照這樣的趨勢看來，要突破1000萬觀影人次似乎並非難事。

依照韓國相關單位統計，《12.12：首爾之春》從上映當日至今已超過18天，而在9日截止時的觀影人次是600萬754名，並且上映以來持續有著優秀的票房成績，是繼2023年唯一的千萬作品《犯罪都市3》之後，票房增加最快速的作品，目前正榮登韓國今年年度票房TOP2。自2020年因疫情影響，電影院進入停滯期，除了2022年的《犯罪都市2》《韓山島海戰》《機密同盟2》這些續集電影以外，《12.12：首爾之春》是唯一一部突破600萬的電影作品。



同期上映的電影被視為強敵的是《拿破崙》，不過此片在韓國上映後的口碑也不如預期，並認為劇情與歷史不符，於是成了《12.12：首爾之春》票房的助力。直到下一部歷史強片《露梁：死亡之海》在韓國上映的12月20日之前，《12.12：首爾之春》幾乎可說是獨占鰲頭，票房仍在持續上升中，因為本作品上映至今，無論在各種年齡層都大獲好評，加上電影背景設定的12月12日即將來到，相信又讓這作品的話題更加火熱。



雖然《12.12：首爾之春》已經來到上映第四週，眾演員們仍勤跑舞台問候宣傳活動，而本片也將於12月15日在台上映。



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