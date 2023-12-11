BTS防彈少年團RM、V今日正式入伍：短暫地說一聲「再見」，回來時也會道一聲「你好」

防彈少年團RM和V於今日（11日）正式入伍，前一天他們公開了兵哥哥頭照和入伍感言。

照片中，V將之前帥氣的髮型剃成幹練的短髮，戴著一副墨鏡，擺出酷酷的姿勢，他還寫道：「這是曾經的夢想，剃頭戴墨鏡，一直都想做，終於實現了。 」V還公開了工作人員送給他的蛋糕，蛋糕上寫著大家的寄語「健康平安地歸來」，淘氣的V將絲帶扎在頭頂，打成蝴蝶結，彷彿自己也變成了一個禮物。



RM則在Weverse上公開了入伍前的感想，說道：「這一天終於來了，有很多話想告訴你們，卻在這一刻不知道該說些什麼。 過去的10年中能夠作為BTS而活著真的很幸福，就如我往日裡經常說的那樣結束又是一個新的開始，要堅信一定會有更好的事情在等著我們。 比起我們，之前就承受這一切的碩珍哥、號錫更加疲憊，看到這麼勇敢的他們，我也有了勇氣，說長不長，說短不短的18個月，我相信對我們所有人來說都是一個陌生且全新的靈感於學習的時期。 雖然我也會擔心害怕，但一想到這段時間會有令人期待又期盼的事情的時候，就會被慰藉到，這是我自己的事情，也是ARMY們的愛，被大家記住，被大家等待，有時也會孤獨心酸，但大家的愛已經填滿了我，我也希望自己對大家來說是這樣的存在。 比起那些穿耳而過的話語，我們的時間、愛意和真心會告訴將來的我們。 我一直想要成為即使不在你們身邊，卻也一直陪伴著你們的人。 我期盼大家在各自的生活、各自的場所裡努力生活，等我回來時，我們沒有任何隔閡，而是更加心意相通。 我們要短暫的告別了，回來時我會道一聲「你好」，無論何時何地我們依舊是我們！未來相見，愛你們。」



此外，RM和V於今日經由倫山訓練所正式入伍。 V申請了首都防衛司令部的特殊任務部隊。 而JIMIN和柾國將於明天（12日）經由JIN擔任助教的京畿道漣川陸軍第五步兵團的新兵教育大隊入伍，4人的退伍日為2025年6月。

隨著明日JIMIN和柾國的入伍，防彈少年團全員都在履行國防義務中。

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