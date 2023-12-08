厲雲《閃亮的西瓜》戲裡戲外眼淚掉不停，開拍前就因劇本而哭：「一定要出演」

《閃亮的西瓜》上月中旬劇終，主演厲雲近日接受各大媒體如《體育首爾》、《SEDAILY》採訪，透露了拍攝期間不斷被劇本所觸動，甚至開拍前就因劇本而落淚。

《閃亮的西瓜》講述一名「CODA少年」穿越到過去和同齡爸爸組樂團的溫馨熱血故事。CODA指「Children Of Deaf Adults」，即「聾人父母之聽人子女」，厲雲演的就是CODA少年「恩傑」，需要表現手語還有吉他演奏與歌唱，哭戲演技大爆發更是令人讚賞之處。



厲雲形容恩傑是「完美的詐欺角色」（指過於完美像騙人似的），坦言演出上很很有負擔，在比手語的同時還要兼顧演技很困難，首次學習吉他也盡力了，但拍攝現場都不是親自演奏（如對嘴般「對手」），想想還是很遺憾。



厲雲在第二集就有爆發性的演技，是父親（崔元英飾演）指責他私自追求夢想，而他激動噴淚回應「反正你也聽不見」的場面。他透露第一次讀這段劇本就落淚了，也是他最印象深刻的一場戲，想起自己一開始演戲也遭遇過父母反對，非常有共鳴，而今父母是全力支持。



從幕後花絮就可見厲雲容易被劇本所觸動，眼淚容易一發不可收拾，如恩傑在警局外得知父親早知道火災真相，恩傑其實情緒不用到哭的程度，厲雲卻哭了；結局恩傑在李燦（年輕父親，崔顯旭飾演）面前得故作堅強，厲雲卻忍不住掉淚了。



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在採訪中，他回想收到恩傑一角的提案時，說自己當時在車子裡讀劇本，很快就陷入劇情裡甚至哭了，「我想好好表現恩傑，所以和公司說了一定要出演」，「真的是很想演出的角色」。他還問過導演為何會選自己來演，導演回答他：「恩傑應該是值得信賴的一個人物，從你的眼神和聲音得到了信任。」



網友看完厲雲的採訪，都忍不住為他喊聲「辛苦了」，也讚嘆他演繹恩潔演得很好，甚至感謝他塑造了這樣的恩傑。

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