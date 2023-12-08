《烈女朴氏契約結婚傳》今晚EP.5最新夢幻白紗場景劇照公開，李世榮&裴仁爀戀愛進度又要超前了～

【多圖】今晚聯遇（李世榮 飾）和泰河（裴仁爀 飾）將展開一場清新感十足的涼爽約會？！XDDD

MBC 古裝奇幻浪漫劇《烈女朴氏契約結婚傳》公開了第5集的最新劇照，聯遇和泰河分別穿著韓服和西裝擁抱在一起，古今完美融合，巧妙呈現出了夢幻的浪漫場景。



兩人約定要扮演好一對恩愛的新婚夫妻，男主泰河意外想起了前世的記憶片段，劇情進入了新一波高潮！



公開的劇照中，泰河說的話讓聯遇感動不已然後就緊抱住他，接著兩人又倒在了草地上，這一次事件讓兩人有了更親密的接觸，實在是讓人太好奇啦～～～～。



劇組分享了兩人這場浪漫的灑水戲，是在拍攝畫面、燈光、美術道具等所有項目的完美配合下完成（看來會是一個名場面！劇迷千萬不要錯過～）。攝影師和燈光導演打造了陽光耀眼的拍攝場景，營造出兩人在花園中美麗的相遇，兩人的服裝和背景佈置，則凸顯如畫一般的氛圍，值得期待。

PS：打溼衣服足夠讓人臉紅心跳地浮想聯翩～

▼EP.5搶先看影片，不尋常的媳婦登場：



▼EP.5預告，Viu Original 原創愛情喜劇《烈女朴氏契約結婚傳》逢星期五、六晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費同步收看。



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