厉云《闪亮的西瓜》戏里戏外眼泪掉不停，开拍前就因剧本而哭：「一定要出演」

《闪亮的西瓜》上月中旬剧终，主演厉云近日接受各大媒体如《体育首尔》、《SEDAILY》采访，透露了拍摄期间不断被剧本所触动，甚至开拍前就因剧本而落泪。

《闪亮的西瓜》讲述一名「CODA少年」穿越到过去和同龄爸爸组乐团的温馨热血故事。CODA指「Children Of Deaf Adults」，即「聋人父母之听人子女」，厉云演的就是CODA少年「恩杰」，需要表现手语还有吉他演奏与歌唱，哭戏演技大爆发更是令人赞赏之处。



厉云形容恩杰是「完美的诈欺角色」（指过於完美像骗人似的），坦言演出上很很有负担，在比手语的同时还要兼顾演技很困难，首次学习吉他也尽力了，但拍摄现场都不是亲自演奏（如对嘴般「对手」），想想还是很遗憾。



厉云在第二集就有爆发性的演技，是父亲（崔元英饰演）指责他私自追求梦想，而他激动喷泪回应「反正你也听不见」的场面。他透露第一次读这段剧本就落泪了，也是他最印象深刻的一场戏，想起自己一开始演戏也遭遇过父母反对，非常有共鸣，而今父母是全力支持。



从幕后花絮就可见厉云容易被剧本所触动，眼泪容易一发不可收拾，如恩杰在警局外得知父亲早知道火灾真相，恩杰其实情绪不用到哭的程度，厉云却哭了；结局恩杰在李灿（年轻父亲，崔显旭饰演）面前得故作坚强，厉云却忍不住掉泪了。



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在采访中，他回想收到恩杰一角的提案时，说自己当时在车子里读剧本，很快就陷入剧情里甚至哭了，「我想好好表现恩杰，所以和公司说了一定要出演」，「真的是很想演出的角色」。他还问过导演为何会选自己来演，导演回答他：「恩杰应该是值得信赖的一个人物，从你的眼神和声音得到了信任。」



网友看完厉云的采访，都忍不住为他喊声「辛苦了」，也赞叹他演绎恩洁演得很好，甚至感谢他塑造了这样的恩杰。

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