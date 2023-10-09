《閃亮的西瓜》幕後花絮：厲雲真摯演出太入戲淚流不止ㅠㅠ 崔顯旭即興加戲令人笑不停XD

由厲雲、崔顯旭、薛仁雅與申銀秀主演的《閃亮的西瓜》，用特殊的「CODA」（Children Of Deaf Adults，聾人父母之聽人子女）題材吸引觀眾，並以溫暖動容的劇情加上活潑逗趣的表演，逐漸走出口碑，幕後花絮也有感人、搞笑場面值得一看。

首兩集幕後花絮，反倒不是恩傑（厲雲 飾）對爸爸（崔元英 飾）說出實情那幕特別引人矚目，而是恩傑在警局外替爸爸翻譯時。先回顧實際播出內容，恩傑替爸爸翻譯時，得知了爸爸知情火災真相卻忍氣吞聲好多年，恩傑眼眶瞬間濕潤，不過後續劇情顯示他可能只是震驚，因為他向爸爸表示無法理解。然而，厲雲在詮釋恩傑知曉的當下，一度說不出台詞只是掉眼淚，只能馬上擦擦眼淚重來，可見他和觀眾一樣，實際站在全知視角都相當心疼爸爸。



觀眾對厲雲真摯的演出頗有好評，幕後花絮甚至曝光了他除了練手語還要練吉他、練唱歌，相當令人佩服。其他演員也沒有少練技能，崔元英（飾爸爸）、徐令姬（飾媽媽）、Golden Child宰鉉（飾大恩浩）、童星鄭賢俊（飾小恩傑）與金智佑（飾小恩浩）學習手語是基本的，薛仁雅（飾崔世京）則要練大提琴。



而崔顯旭（飾同齡爸爸）與申銀秀（飾同齡媽媽）呢？照劇情發展一個要會吉他一個該會手語，就目前表現而言倒要提提崔顯旭的天生幽默，幾度自然的添加台詞讓場面更為歡樂！初登場他就「替冰淇淋加戲」，一連串形容詞讓薛仁雅大讚有sense，他對著李垂珉（飾尹尚雅）做鬼臉、飛奔抱上厲雲也是他即興發揮！還有相當多……雖然笑果十足，但免不了逗笑其他演員或工作人員啊！一時笑場又要NG了XD。



▼快來看又感人又有趣的幕後花絮吧！



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