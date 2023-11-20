捨不得ㅠㅠ《閃亮的西瓜》結局花絮長達30分鐘，全員終映感言告訴你：「現在就是最閃亮的！」

本季人氣韓劇之一絕對有《閃亮的西瓜》，一部溫馨、熱血的作品。隨著結局過後，不少網友都湧出討論，評論這部戲可能是短期內無法忘懷的作品。電視台tvN在結局後陸續釋出最後的劇照與花絮。

2023년 드라마 역사상 가장 슬픈 장면



1995년 누구보다 밝게 빛났던 아빠가 아픔을 이겨내고

2023년에 아들을 다시 만난다면?

(그저 눈물파티) pic.twitter.com/r86N5MMJ0L — tvN drama (@CJnDrama) November 15, 2023

소름돋는 과거-현재 교차편집 연출



95년에도, 23년에도,

그 이후에도 영원히 반짝일 수박이들의 청춘 pic.twitter.com/c4MvAZSNqp — tvN drama (@CJnDrama) November 15, 2023

劇照中還有未曾公開過的情景！大概是李燦（崔顯旭飾）夢中一個場景，偷偷聯誼被清雅（申銀秀飾）抓包！



여자친구 몰래 미팅하다 걸리면..?

하이찬씨 잠깐 올라와봐유 pic.twitter.com/Nd9yvzJvxh — tvN drama (@CJnDrama) November 17, 2023

청찬커플 대학시절이 궁금했던 반짝이들을 위한

아기쀼 미공개씬 스틸 pic.twitter.com/plt9XstQ43 — tvN drama (@CJnDrama) November 17, 2023

花絮有搞笑的也有悲傷的，比較特別的是我們恩傑（厲雲飾）「又淚流不止」。在拍攝李燦醒來發覺自己聽不到的戲碼時，恩傑是應該要強忍著淚水安撫李燦，但厲雲還是忍不住眼淚狂掉NG，導演乾脆指導他轉過頭不讓李燦看見眼淚，似乎創造了更好的效果（淚……）。厲雲最早的花絮中，就曾有淚流不止的場面，可見對劇本多有感觸（詳見：‎《閃亮的西瓜》幕後花絮：厲雲真摯演出太入戲淚流不止ㅠㅠ）。



《閃亮的西瓜》最後一支花絮竟長達30分鐘，近一半內容都是終映採訪，讓數名演員都能聊聊自己的感言，其中一題意外的幾乎指向一個答案──最閃亮的瞬間就是「現在」。無論是演戲的時候，拿到《閃亮的西瓜》劇本的時候，還是任何時候就算只是在家躺著（「大李燦」崔元英說的XD），「大清雅」徐令姬還說，就算每個瞬間都很閃亮，她還是會抱著「未來會更閃亮」的期待生活的。



「現在的你就是最閃亮的」，這正是《閃亮的西瓜》最想傳達給觀眾的吧！如同劇名寓意「為你閃亮的人生鼓掌」，而且「Viva La Vida，人生萬歲」！



▼完整花絮及殺青照片



수박이들 웃고 있는 사진 봐도 눈물 나는 나

정상인가요..?

벌써 보고 싶잖아ㅠㅠ pic.twitter.com/RU7RZtXbVg — tvN drama (@CJnDrama) November 16, 2023

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