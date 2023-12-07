《犬系戀人》小鮮肉尹賢秀人氣急升！車銀優激咀朴圭瑛引爆熱話～

由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創韓劇《犬系戀人》劇情進入直路，韓海娜（朴圭瑛飾）終於以小狗的身份和陳書元（車銀優飾）二次接吻，成功打破家族詛咒；二人確認關係後上演甜蜜吻戲，短短30秒片段隨即瘋傳網路，成為中港台網民熱話！香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

【車銀優躍升全球偶像】

男神車銀優憑藉Viu Original原創韓劇《犬系戀人》水漲船高，近月不但接下多個品牌代言、再度蟬聯「11月全球Google搜尋量最高的韓劇演員」，日前還勇奪「Global Icon Award 」獎項，躍升全球偶像！



劇中飾演陳書元外甥、韓海娜學生「崔聿」的尹賢秀也不讓前輩專美，挾著劇集人氣急升，有望成為新一代男神接班人。



【尹賢秀視李東輝為榜樣】

現年24歲的尹賢秀於2021年透過韓劇《Racket少年團》出道後，今年獲相中成為Viu Original原創甜寵劇集《犬系戀人》的男配角之一，由於他和兩位主角有大量對手戲，成功走進觀眾眼簾。談到立志成為演員的契機，他笑言全因受到偶像影響：「小時候我和家人一起看《請回答1988》，當我看到李東輝飾演的東龍時，我也想像他一樣，扮演能夠為人帶來幸福的角色，所以我開始尋找演戲的機會。」事實上，今年尹賢秀夥拍偶像李東輝、男神李帝勳等實力派演員主演全新犯罪韓劇，堪稱「最成功的追星族」！



事業逐漸起飛，尹賢秀透露家人是他的追夢動力：「我和家人一起收看《Racket少年團》，媽媽和嫲嫲一看到我就哭了出來，聽說爺爺事後也偷偷哭了；尤其我的嫲嫲和爺爺，他們非常喜歡在電視上看到我。」



Viu Original原創甜寵韓劇《犬系戀人》逢星期三晚上9時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《白晝之月》、《婚禮大捷》、《烈女朴氏契約結婚傳》等Viu Original原創劇，盡覽亞洲人氣劇集。

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