生存节目熟面孔聚集？Mnet再推《Build Up》传PENTAGON、AB6IX、VANNER等成员参与

「男Vocal版《Queendom Puzzle》」，Mnet将推出全新竞演生存节目《Build Up：男主唱生存战》，要从前任、现任爱豆中的主唱（Vocal），选出男Vocal团体。

《Build Up》目前已确定主持人由李多熙独自担任，而Red Velvet主唱Wendy则被媒体透露将担任评审。除了‎Wendy担任评审‎一事被媒体曝光之外，参赛成员的团体名单也由媒体先流出。

‎《STARNEWS》‎日前以「PENTAGON Yeo One离开Cube娱乐后首次参与生存节目」为题，不仅提到PENTAGON Yeo One参赛，还列出其他参赛者所属团体名单：WEi、BDC、VANNER、UP10TION、JUST B、KNK、AB6IX、CIX、ONE PACT、NewKidd与A.C.E。

▼PENTAGON Yeo One



乍看之下，名单里许多生存节目熟面孔，如WEi、BDC、AB6IX、CIX不少成员都参加过Mnet知名选秀《PRODUCE 101》系列，其中AB6IX朴佑鎭、李大辉与CIX珍映曾成功以限定团Wanna One出道，WEi金曜汉以X1出道，而ONE PACT全员都参加过同为Mnet选秀的《BOYS PLANET》，A.C.E也有成员参加过其他电视台选秀《The Unit》与《MIXNINE》，VANNER甚至是JTBC男团竞演节目《PEAK TIME》冠军队伍（BDC也参与过《PEAK TIME》）。

▼Wanna One



▼X1



▼ONE PACT



▼A.C.E



▼VANNER



▼BDC（BDC虽与公司解约‎，但解约后仍用BDC之名准备粉丝见面会等活动）



▼有网友整理《Build Up》名单团体里所有参加过Mnet生存节目的成员：「Mnet聚集了生存节目出身的人，又要展开生存节目了吗？ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」并说Mnet真的疯了，获热烈反响



에이비식스-이대휘&박우진&김동현

(프듀2,이대휘&박우진은 워너원 데뷔)

CIX-배진영(프듀2,워너원 데뷔)

원팩트-전멤버(보플)

에이스-동훈&와우&김병관(믹스나인)

준희&유찬(더유닛)



진짜 개미친놈들 .... — 인베드 (@bed_life_) December 5, 2023

听闻自家偶像要参加《Build Up》，粉丝看法两极，大部分粉丝似乎都希望偶像公司能替偶像好好准备回归，而不是抽出成员去参赛选秀组其他团体，如此会延宕整个团体本身回归的进度，再加上Mnet「恶意剪辑」恶名昭彰，没有人希望自家偶像被惨遭毒手，不过也少数粉丝希望自家偶像能藉此再打开知名度。

除了AB6IX粉丝间热烈讨论外，网路上也有不少网友讶异VANNER为何要参与，VANNER‎藉《PEAK TIME》人气可说「万倍涨」，11月25日来台开唱时甚至透露要再次回归，没想到阵中有成员又要参与其他竞演节目了，但网友对於VANNER的Vocal相当有信心，有人提到他们在《PEAK TIME》演唱SEVENTEEN〈Adore U〉令人深刻。



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