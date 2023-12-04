【快訊】FTIsland崔敏煥&律喜宣布離婚！三子歸男方扶養

人氣樂團FTIsland鼓手崔敏煥，稍早在IG宣布自己與妻子律喜（前LABOUM成員）離婚。

「大家好，我是敏煥。久違的問候並不容易。由於做出了慎重且艱難的決定，所以小心翼翼的告訴大家。我們夫妻經過長時間的討論後，達成了結束婚姻的共識。對於在我們小小年紀就建立家庭時，給予支持和關心的各位，感到很抱歉。非常感謝家人、團體成員，還有支持我的粉絲們，真的很抱歉。另外，為了不讓孩子們留下心靈創傷，我會盡全力扮演好爸爸的角色。會再帶著好消息與大家見面的，謝謝。」



律喜同時間也在個人IG宣布此消息，篇幅較長，大致上亦在說明夫妻間經過長時間努力和溝通後，決定分道揚鑣，「夫妻之路結束，但『孩子的爸媽』並沒有結束」，並透露為了孩子著想、不讓孩子有改變居住空間的不安，會讓孩子爸爸（即崔敏煥）扶養，而她不會讓媽媽的位置空出，會經常和孩子見面。



FTIsland崔敏煥與律喜是在2017年9月爆出戀愛消息， 11月律喜退出女團LABOUM，兩人隔年1月宣布婚訊且女方已懷有身孕，5月誕下一子，2020年再誕下雙胞胎女兒。崔敏煥與律喜成家過程速度之快一度引發討論，結婚生子時崔敏煥25歲，律喜僅20歲，而兩人婚後經常和孩子在螢光幕前露面，觀眾對他們一家並不陌生，想不到夫妻曾經幸福卻仍面臨離婚一途。





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞