趙寅成&韓志旼&盧熙京參加煤炭志工活動，2023寒冬再次分享溫暖愛心

演員趙寅成、韓志旼、李施彥與編劇盧熙京等人近日一起参與了煤炭贈送志願活動。

12月2日，韓國志願組織「同行者」和國際救援機構韓國JTS（Join Together Society）從下午1點至下午3點為首爾江南區九龍村居民分送蜂窩煤，「同行者」當天共送出了4000塊煤炭，每戶家庭200塊、共20戶家庭。





「同行者」過去每年兩次持續進行JTS街頭籌款活動，分別在兒童節和年末，但由於過去幾年的新冠疫情影響而未能繼續進行。





繼去年之後，今年作家羅希慶和演員趙寅成、韓志旼、李施彥、曹惠晶、林世美、李尚熙、白承道等150人與JTS一起參與了煤炭贈送志願活動。 在忙碌日程中出席的藝人們表示：「能夠提供幫助真是太好了。 搬運煤炭時連接在一起的手讓人十分感動。 」





自2004年起一直在「同行者」做志願活動的盧熙京作家表示：「我希望再一次，不，希望每一年都能參加。 與傳遞溫暖的煤炭分享活動相比，其他什麼都不重要。 非常感謝給予這個機會。 」



演員韓志旼還向JTS捐贈了5000萬韓元的善款。 所屬社BH娛樂表示：「韓志旼自2007年開始直接參與JTS的籌款活動，積極奉獻愛心。 這筆捐款將用於消除饑餓問題併為全球兒童提供教育機會。 」

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